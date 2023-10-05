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Діджитал

Умільці змусили працювати комп'ютер із Чорнобильської зони: як його використовували (відео)

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Фото: Скриншот | Реставраторам вдалося змусити запрацювати комп'ютер із Чорнобильської зони

Ентузіасти зіткнулися з безліччю проблем через велику рідкість деталей і ПЗ до старого радянського комп'ютера на базі клону процесора Intel 8086.

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Словацькі блогери відновили і запустили радянський комп'ютер із Чорнобильської зони відчуження. Про це вони розповіли у відео, опублікованому на YouTube-каналі Chornobyl Family.

Після того як реставратори впритул почали займатися лагодженням і запуском комп'ютера з 80-х, виявилося, що його ядро походить від мейнфрейма систем MINSK. Було побудовано всього 80000 мейнфреймів EC-1841, і деякі з них продовжували служити до 90-х років.

Спочатку мейнфрейм був оснащений двома модулями, обидва з яких мали свою підсистему подачі живлення, а карти всередині модулів можна було підключати для доступу до різних рішень обробки. Однак у випадку з "чорнобильським комп'ютером" був нюанс: використаний процесор виявився військовою версією процесора ES-1841 — ES-1845, який часто використовував КДБ у ту епоху. Ці процесори з тактовою частотою близько 5 МГц не підходили для ігор або складних обчислювальних завдань, але могли запускати клоновану радянську версію DOS під назвою alphaDOS з високим ступенем перекладу.

Програмне забезпечення також було великою рідкістю. Крім того, реставратори техніки змушені були ще й підбирати необхідні для роботи раритетного комп'ютера дискети.

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"Однією з проблем, з якою ми зіткнулися під час відновлення застарілих технологій, була необхідність реконструювати кабелі та порти комунікаційних систем (COM), які були використані в комп'ютерах епохи 1980-х років", — поділилися блогери труднощами, що виникли під час роботи.

У відреставрованому комп'ютері сім вільних слотів зайняті п'ятьма процесорними платами, зокрема одним із клонів процесора Intel 8086, графічним процесором, платою для COM-портів, яка містить чотиритригерний контролер миші, і двома платами оперативної пам'яті. Одна з процесором-клоном Intel 8086 і графічним процесором, ще одна плата для COM, включно з контролером миші з чотирма тригерами, і дві плати оперативної пам'яті.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо про те, що ChatGPT вдалося запустити на комп'ютері 1984 року під управлінням DOS. Програміст із Сінгапуру запустив сучасний чат-бот на портативному ПК IBM 5155.

А в листопаді 2022 року ЗМІ писали про те, що блогер знайшов рідкісний вид комп'ютера з 1950-х. Комп'ютер LGP-30 свого часу був великою рідкістю. Всього було випущено не більше 50-ти машин.