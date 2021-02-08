Оригінальний комп'ютер Apple, випущений 45 років тому, продали за 1,5 мільйона доларів

Машина Apple-1 була першим продуктом, проданим компанією Apple Computer

На онлайн-аукціоні eBay за рекордні півтора мільйона доларів був проданий оригінальний комп'ютер Apple, випущений у 1976 році. Він був розроблений співзасновниками компанії Стівом Джобсом і Стівом Возняком. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Це був перший комп'ютер, проданий компанією Apple Computer. Модель випускалася в дерев'яному корпусі, зробленому з акації коа, яка використовується на Гаваях для виготовлення дощок для серфінгу, і коштувала дуже недешево.

Усього 45 років тому було продано 175 одиниць за ціною 666,66 доларів. Це еквівалентно 3126 доларів сьогодні. Причому Джобс і Возняк збирали їх у гаражі батьків Джобса в Маунтін-В'ю, Каліфорнія. Усього було зібрано 200 штук. На аукціон унікальний комп'ютер виставив громадянин США на ім'я Крішна Блейк, який придбав його в 1978 році.

[ + – ] Стів Джобс і Стів Возняк

Комп'ютер у робочому стані, оригінальному корпусі і в комплект входять також управління користувача, програмне забезпечення та старий монітор Sony TV-115. Саме його Стів Джобс рекомендував для використання разом зі своїм комп'ютером. Усього у світі збереглося шість подібних машин. Однак екземпляр містера Блейка в практично ідеальному стані, тому що роками зберігався в спеціальному сховищі. Інші п'ять машин наразі експонуються в музеях.

У березні 2020 року ще одна модель Apple-1 — на цей раз без оригінального дерев'яного корпусу, на відміну від моделі містера Блейка (на фото) — була продана на аукціоні в Бостоні за 458 711 доларів (близько 335 000 фунтів стерлінгів).

Apple-1 проклав шлях для розробки більш досконалого Apple II на початку 1977 року, який був випущений у пластиковому корпусі з вбудованою клавіатурою. Продаж Apple II, аксесуарів і програмного забезпечення призвів до збільшення річного доходу Apple Computer з 774 000 до 118 мільйонів доларів усього за три роки.

У березні 2020 року ще одна модель Apple-1 — на цей раз без оригінального дерев'яного корпусу, була продана на аукціоні в Бостоні за 458 711 доларів.