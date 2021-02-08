Оригинальный компьютер Apple, выпущенный 45 лет назад, продали за 1,5 миллионов долларов

Машина Apple-1 была первым продуктом, проданным компанией Apple Computer

На онлайн-аукционе eBay за рекордные полтора миллиона долларов был продан оригинальный компьютер Apple, выпущенный в 1976 году. Он был разработан соучредителями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Это был первый компьютер, проданный компанией Apple Computer. Модель выпускалась в деревянном корпусе, сделанным из акации коа, которая используется на Гавайях для изготовления досок для серфинга, и стоила весьма недешево.

Всего 45 лет назад было продано 175 единиц по цене 666,66 долларов. Это эквивалентно 3126 долларов сегодня. Причем Джобс и Возняк собирали их в гараже родителей Джобса в Маунтин-Вью, Калифорния. Всего было собрано 200 штук. На аукцион уникальный компьютер выставил гражданин США по имени Кришна Блейк, который приобрел его в 1978 году.

[ + – ] Стив Джобс и Стив Возняк

Компьютер в рабочем состоянии, оригинальном корпусе и в комплект входят также руководство пользователя, программное обеспечение и старый монитор Sony TV-115. Именно его Стив Джобс рекомендовал для использования вместе со своим компьютером. Всего в мире сохранилось шесть подобных машин. Однако экземпляр мистера Блейка находится в практически идеальном состоянии, потому что годами хранился в специальном хранилище. Прочие пять машин сейчас экспонируются в музеях.

В марте 2020 года еще одна модель Apple-1 — на этот раз без оригинального деревянного корпуса, в отличие от модели мистера Блейка (на фото) — была продана на аукционе в Бостоне за 458 711 долларов (около 335 000 фунтов стерлингов).

Apple-1 проложил путь для разработки более совершенного Apple II в начале 1977 года, который был выпущен в пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Продажа Apple II, аксессуаров и программного обеспечения привела к увеличению годового дохода Apple Computer с 774 000 до 118 миллионов долларов всего за три года.

В марте 2020 года еще одна модель Apple-1 — на этот раз без оригинального деревянного корпуса, была продана на аукционе в Бостоне за 458 711 долларов.