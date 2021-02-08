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Оригинальный компьютер Apple, выпущенный 45 лет назад, продали за 1,5 миллионов долларов

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Фото: ebay.com | Оригнальный Apple 1 1976 года

Машина Apple-1 была первым продуктом, проданным компанией Apple Computer

На онлайн-аукционе eBay за рекордные полтора миллиона долларов был продан оригинальный компьютер Apple, выпущенный в 1976 году. Он был разработан соучредителями компании Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Это был первый компьютер, проданный компанией Apple Computer. Модель выпускалась в деревянном корпусе, сделанным из акации коа, которая используется на Гавайях для изготовления досок для серфинга, и стоила весьма недешево.

Apple, eBay, компьютер, стив джобс, стив возняк, первый компьютер, аукцион

Всего 45 лет назад было продано 175 единиц по цене 666,66 долларов. Это эквивалентно 3126 долларов сегодня. Причем Джобс и Возняк собирали их в гараже родителей Джобса в Маунтин-Вью, Калифорния. Всего было собрано 200 штук. На аукцион уникальный компьютер выставил гражданин США по имени Кришна Блейк, который приобрел его в 1978 году.

Apple, eBay, компьютер, стив джобс, стив возняк, первый компьютер, аукцион
Стив Джобс и Стив Возняк

Компьютер в рабочем состоянии, оригинальном корпусе и в комплект входят также руководство пользователя, программное обеспечение и старый монитор Sony TV-115. Именно его Стив Джобс рекомендовал для использования вместе со своим компьютером. Всего в мире сохранилось шесть подобных машин. Однако экземпляр мистера Блейка находится в практически идеальном состоянии, потому что годами хранился в специальном хранилище. Прочие пять машин сейчас экспонируются в музеях.

В марте 2020 года еще одна модель Apple-1 — на этот раз без оригинального деревянного корпуса, в отличие от модели мистера Блейка (на фото) — была продана на аукционе в Бостоне за 458 711 долларов (около 335 000 фунтов стерлингов).

Apple, eBay, компьютер, стив джобс, стив возняк, первый компьютер, аукцион
Apple, eBay, компьютер, стив джобс, стив возняк, первый компьютер, аукцион

Apple-1 проложил путь для разработки более совершенного Apple II в начале 1977 года, который был выпущен в пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Продажа Apple II, аксессуаров и программного обеспечения привела к увеличению годового дохода Apple Computer с 774 000 до 118 миллионов долларов всего за три года.

В марте 2020 года еще одна модель Apple-1 — на этот раз без оригинального деревянного корпуса, была продана на аукционе в Бостоне за 458 711 долларов.