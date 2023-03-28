ChatGPT вдалося запустити на комп'ютері 1984 року під управлінням DOS (відео)

Програміст із Сінгапуру запустив сучасний чат-бот на портативному ПК IBM 5155.

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Йєо Кхен Мен, програміст і поціновувач старих технологій, продемонстрував, як ОС DOS змогла співпрацювати із ChatGPT. Він використав персональний комп'ютер від IBM моделі 5155, випущеної майже 40 років тому, повідомляє vice.com.

Чоловік зняв відеоролик, що демонструє спілкування з ШІ ChatGPT на "олдовому" комп'ютері IBM 5155 і виклав його на YouTube. Йео Кхен Мен розробив спеціальний код і завантажив його на GitHub, тому якщо хтось захоче протестувати чат-бота на своєму старому комп'ютері, він зможе це зробити. Цікаво, що програміст використовував ОС DOS, яка відпочатку не була призначена для роботи в інтернеті.

"DOS не має вбудованих мережевих можливостей, тому при написанні коду для цієї платформи виникали деякі труднощі", — зазначив Йєо у блозі.

Він навмисно обрав собі таке складне завдання і зміг із ним упоратися. Розробник уточнив, що під час кодування використовував компілятор Open Watcom C/C++. За його словами, DOS не постачалася в комплекті з мережевим кодом, але рішення давно існують. Також він використовував MTCP — мережевий стек, що масштабується, створений для машин на базі DOS.

Із шифруванням було дещо складніше. Справа в тому, що API-інтерфейси ChatGPT обробляються через HTTPS і не існує сучасних бібліотек, які можуть обробляти такі речі для DOS. Однак у Йєо було рішення, оскільки раніше він вирішив аналогічну проблему, коли використовував Slack під керуванням Windows 3.1.

"Я використовував власний http-to-https-проксі в Golang (Golang — мова програмування). Працювавши на сучасному ПК і виступивши як посередник, проксі перевіряє поле хоста HTTP-запитів і пересилає необроблені байти сокету як HTTPS на сервери OpenAI. Потім результат байт за байтом передається назад у додаток без будь-яких змін", — пояснив він.

Коли програма запрацювала на IBM 5155, Йєо Кхен Мен попросив ChatGPT розповісти йому про комп'ютер, який він використав.

Раніше ми повідомляли про те, що чат-бот ChatGPT оприлюднив конфіденційні дані користувачів через системну помилку.