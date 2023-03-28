ChatGPT удалось запустить на компьютере 1984 года под управлением DOS (видео)

Программист из Сингапура запустил современный чат-бот на портативном ПК IBM 5155.

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Йео Кхэн Мэн, программист и ценитель старых технологий, продемонстрировал, как ОС DOS смогла запустить ChatGPT. Он использовал персональный компьютер от IBM модели 5155, который был выпущен почти 40 лет назад, сообщает vice.com.

Мужчина снял видеоролик, демонстрирующий общение с ИИ ChatGPT на "олдовом" компьютере IBM 5155. и выложил на YouTube. Йео Кхэн Мэн разработал специальный код и загрузил его на GitHub, так что если кто-нибудь пожелает протестировать чат-бота на своем старом компьютере, он сможет это сделать. Интересно, что программист использовал DOS, которая изначально не была предназначена для работы в Интернете.

"DOS не имеет встроенных сетевых возможностей, поэтому при написании кода для этой платформы возникали некоторые трудности", — отметил Йео в блоге.

Он намеренно поставил перед собой столь сложную задачу и смог с ней справиться. Разработчик уточнил, что при кодировании использовал компилятор Open Watcom C/C++. По его словам, DOS не поставлялась в комплекте с сетевым кодом, но решения давно существуют. Также он использовал MTCP — масштабируемый сетевой стек, созданный для машин на базе DOS.

С шифрованием было несколько сложнее. Дело в том, что API-интерфейсы ChatGPT обрабатываются через HTTPS, и нет современных библиотек, которые могут обрабатывать такие вещи для DOS. Однако у Йео было решение, так как ранее он решил аналогичную проблему, когда использовал Slack под управлением Windows 3.1.

"Я использовал собственный http-to-https-прокси в Golang (Golang — язык программирования, — ред.). Работая на современном ПК и выступая в качестве посредника, прокси проверяет поле хоста HTTP-запросов и пересылает необработанные байты сокета как HTTPS на серверы OpenAI. Затем результат байт за байтом передается обратно в приложение без каких-либо изменений", — пояснил он.

Когда программа заработала на IBM 5155, Йео Кхэн Мэн попросил ChatGPT рассказать ему о компьютере, который он использовал.

Ранее мы сообщали о том, что чат-бот ChatGPT обнародовал конфиденциальные данные пользователей из-за системной ошибки.