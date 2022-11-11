Блогер знайшов рідкісний вид комп'ютера із 1950-х: сьогодні він коштує понад $500 тис.

Комп'ютер LGP-30 свого часу був великою рідкістю. Усього було випущено не більше 50 машин.

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У соцмережі Reddit користувач написав про дивовижну знахідку — два комп'ютери, створені в середині 1950-х. Про це повідомляє видання techspot.com.

Користувач під ніком c-wizz запевняє, що апарати були виявлені в підвалі будинку його дідуся. Форумчани встановили, що одна з моделей — це PDP-8/e, а друга — LGP-30. Обидва комп'ютери були випущені в середині минулого століття і незрозуміло, як вони опинилися у родича c-wizz, тому що на той час користуватися такою технікою могли тільки установи, НДІ, підприємства, але не приватні особи.

ЗМІ пише, що LGP-30 у 1956 році коштував майже $50 тис. У перерахунку, на сьогодні цінник становив би понад $500 тис. Відомі й деякі технічні характеристики пристрою:

Вага — 360 кг

Кількість електронних ламп — 113

Кількість напівпровідникових діодів — 1450

Обсяг пам'яті — 15,8 Кб

В обговоренні під постом один із користувачів написав, що LGP-30 і свого часу був великою рідкістю. Він не мав особливого попиту, тому виробник випустив менше ніж 50 моделей. С-wizz заявив, що дід користувався пристроєм, щоб робити розрахунки (він був будівельником). Однак все одно не зрозуміло, як комп'ютер потрапив до нього додому. Мабуть, компанії, де працював дідусь c-wizz, він не дуже був потрібен.

[ + – ] Контрольна панель комп'ютера LGP-30

Що ж до PDP-8/e, це найпоширеніша модель однієї з перших мінікомп'ютерів, створена 1970-х. На відміну від LGP-30, вона була більш масовою, і багато колекціонерів і музеїв мають її.

Блогер повідомив, що комп'ютери не працюють, але він хотів би їх полагодити за допомогою фахівців з "давньої" обчислювальної техніки.

Фокус повідомляв раніше, що суперкомп'ютер Dojo перестарався під час тестування — з його вини майже все місто Пало-Альто втратило електрику через навантаження електромережі.