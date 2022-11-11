Блогер нашел редчайший вид компьютера из 1950-х: сегодня он стоит более $500 тыс.

Компьютер LGP-30 в свое время был большой редкостью. Всего было выпущено не более 50-ти машин.

Related video

В соцсети Reddit пользователь написал об удивительной находке — двух компьютерах, которые были созданы в середине 1950-х. Об этом сообщает издание techspot.com.

Юзер под ником c-wizz уверяет, что аппараты были обнаружены в подвале дома его дедушки. Форумчане установили, что одна из моделей — это PDP-8/e, а вторая — LGP-30. Оба компьютера были выпущены в середине прошлого века и непонятно, как они оказались у родственника c-wizz, потому что в те времена пользоваться такой техникой могли только учреждения, НИИ, предприятия, но не частные лица.

СМИ пишет, что LGP-30 в 1956 году стоил почти $50 тыс. В пересчете, на сегодняшний день ценник составил бы более $500 тыс. Известны и некоторые технические характеристики устройства:

Вес — 360 кг

Количество электронных ламп — 113

Количество полупроводниковых диодов — 1450

Объем памяти — 15,8 Кб

В обсуждении под постом один из пользователей написал, что LGP-30 и в свое время был большой редкостью. Он не пользовался особым спросом, поэтому производитель выпустил менее 50-ти моделей. С-wizz заявил, что дед пользовался устройством, чтобы производить расчеты (он был строителем). Однако все равно не ясно, как компьютер попал к нему домой. Видимо, компании, где работал дедушка c-wizz, он не сильно был нужен.

[ + – ] Контрольная панель компьютера LGP-30

Что касается PDP-8/e, то это более распространенная модель одного из первых миникомпьютеров, созданная в 1970-х. В отличие от LGP-30, она была более массовой, и многие коллекционеры и музеи располагают ею.

Блогер сообщил, что компьютеры не работают, но он хотел бы их починить при помощи специалистов по "древней" вычислительной технике.

Фокус сообщал ранее, что суперкомпьютер Dojo перестарался во время тестирования — по его вине почти весь город Пало-Альто лишился электричества из-за перегрузки электросети.