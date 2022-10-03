Суперкомпьютер Dojo от Tesla "вырубил" энергосистему целого города (фото)

Устройство обучит ИИ распознавать самые разные препятствия, чтобы сделать компьютерное зрение идеальным.

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Компания Tesla недавно протестировала работу собственного суперкомпьютера Dojo, созданного для машинного обучения ИИ с использованием видеоданных, которые поступают от электромобилей. Устройство оказалось неожиданно мощным, пишет electrek.co.

Суперкомпьютер Dojo базируется на фирменных технологиях Tesla. На этот раз компания Илона Маска не привлекала сторонних разработчиков вроде Nvidia. По задумке инженеров, устройство должно заниматься обучением нейронных сетей на основе данных, полученных с электрокаров. Таким образом компания стремится сделать технологию компьютерного зрения, обеспечивающую работу автопилота, идеальной.

[ + – ] Кремниевые пластины суперкомпьютера Dojo Фото: Tesla

Компьютер состоит из блоков, каждый из которых эквивалентен "3-4 полностью загруженным стойкам для суперкомпьютеров", утверждают в компании. Процессорами для Dojo служат кремниевые пластины с 25-ю ускорителями D1 и 40-ка модулями ввода-вывода. В Tesla говорят, что одна такая одна равняется по мощности 6-ти блокам графических чипов.

[ + – ] Фрагмент суперкомпьютера Dojo Фото: Tesla

Компании пришлось разработать собственную мощную систему охлаждения и питания для Dojo. Вероятно, с мощностью переборщили, потому как при тестировании суперкомпьютера, электросеть города Пало-Альто прекратила работу из-за большой нагрузки. К счастью, проблему быстро удалось решить.

Фокус писал ранее о том, что ученым удалось создать нейросеть, структура и принцип работы которой очень схожи со структурой мозга человека. Управлять ИИ помогает суперкомпьютер Sunway.

Также мы сообщали, что исследователи заставили работать в паре суперкомпьютер и квантовый компьютер при помощи искусственных алмазов, которые делают возможным квантовые вычисления при температуре +22 по Цельсию.