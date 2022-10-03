Суперкомп'ютер Dojo від Tesla "вирубив" енергосистему цілого міста (фото)

Пристрій навчить ШІ розпізнавати різні перешкоди, щоб зробити комп'ютерний зір ідеальним.

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Компанія Tesla нещодавно протестувала роботу власного суперкомп'ютера Dojo, створеного для машинного навчання ШІ з використанням відео, які надходять від електромобілів. Пристрій виявився несподівано потужним, пише electrek.co.

Суперкомп'ютер Dojo базується на фірмових технологіях Tesla. Цього разу компанія Ілона Маска не приваблювала сторонніх розробників на зразок Nvidia. За задумом інженерів, пристрій повинен займатися навчанням нейронних мереж на основі даних, отриманих з електрокарів. Так компанія прагне зробити технологію комп'ютерного зору, що забезпечує роботу автопілота ідеальною.

[ + – ] Кремнієві пластини суперкомп'ютера Dojo Фото: Tesla

Комп'ютер складається з блоків, кожен з яких еквівалентний "3-4 повністю завантаженим стійкам для суперкомп'ютерів", стверджують у компанії. Процесорами для Dojo слугують кремнієві пластини з 25-ма прискорювачами D1 і 40 модулями введення-виведення. У Tesla кажуть, що одна така пластина дорівнює потужності 6-ти блоків графічних чіпів.

[ + – ] Фрагмент суперкомп'ютера Dojo Фото: Tesla

Компанії довелося розробити власну потужну систему охолодження і живлення для Dojo. Ймовірно, з потужністю переборщили, бо в процесі тестування суперкомп'ютера електромережа міста Пало-Альто припинила роботу через велике навантаження. На щастя, проблему швидко вдалось вирішити.

Фокус писав раніше про те, що вченим вдалося створити нейромережу, структура та принцип роботи якої дуже схожі зі структурою мозку людини. Керувати ШІ допомагає суперкомп'ютер Sunway.

Також ми повідомляли, що дослідники змусили працювати в парі суперкомп'ютер і квантовий комп'ютер за допомогою штучних алмазів, які уможливлюють квантові обчислення за температури +22 за Цельсієм.