"Моніторимо і відстежуємо": Наєв назвав кількість військ ЗС РФ на північному кордоні

За словами генерал-лейтенанта, загроза зберігається, але й Сили оборони не стоять на місці. Регулярно проводиться робота зі зміцнення позицій.

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Росія зосередила поруч із північним кордоном України угруповання з 19 тисяч військових. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Укрінформ" 20 жовтня.

За його словами, українські військові продовжують ведення стабілізаційної операції в певних районах недалеко від кордону з РФ на північному напрямку. Обстановка залишається стабільною і контрольованою, але загроза все ще існує. Зокрема йдеться про російську ДРГ у Чернігівській та Сумській областях.

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"Ми постійно аналізуємо ситуацію та вживаємо відповідних заходів. Так у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ здійснюємо прикриття військ та критичних об'єктів інфраструктури від авіаційних та ракетних ударів противника. Виконуємо переозброєння військ на більш сучасні зразки іноземного виробництва, зокрема це стосується і засобів ППО", — заявив Сергій Наєв.

Особлива увага приділяється обороні на випадок нового вторгнення ЗС РФ. Українські Сили оборони нарощують системи мінно-вибухових і невибухових загороджень, а також удосконалюють фортифікаційні споруди.

Окремо генерал-лейтенант зазначив, що росіяни намагаються проводити розвідку в цих регіонах і запускають різне озброєння з Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

"Для виконання зазначених завдань Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб. На озброєнні підрозділів перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси. Наразі ознак формування ударних угруповань військ противника не помічено. Ситуацію постійно моніторимо та відстежуємо", — підсумував Сергій Наєв.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що у ЗСУ оцінили загрозу повторного вторгнення ЗС РФ через Чорнобильську зону. За словами Сергія Наєва, українська сторона усвідомлює, що загроза може зрости. Щоб посилити обороноздатність знадобиться залучити додатковий контингент.