Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Сумщині: Наєв повідомив деталі (відео)

Восьмеро окупантів намагалися пройти до об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Загарбники зазнали втрат внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів з боку Сил оборони.

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Російська диверсійна група вночі 12 жовтня намагалася прорватися через кордон у Сумській області та ледве не була повністю знищена. Про це у Telegram повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Диверсанти рухалися до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Згодом їх було виявлено. Загалом окупантів було восьмеро.

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З його слів, спроба перетнути державний кордон України завершилася для них невдачею. Артилерійським та мінометним підрозділами були організовані успішні дії щодо знешкодження диверсантів. Група окупантів зазнала втрат та відійшла за кордон.

"Ця робота проводиться щодня. Рухаємося далі", – повідомив Наєв.

Активність російських ДРГ у прикордонні Сумщини

Окупанти, як заявили 23 вересня учасники підпілля, планують диверсії на кордоні із Сумською та Харківською областями. Рота 2 бійців спеціального призначення ГУ ГШ російських військ прибула в район російського міста Грайворона (Бєлгородська область). Їм командування наказало тренуватися в прикордонних районах України.

Найбільше обстрілів російських військ у вересні фіксували на Сумщині та Харківщині, де в прикордонних локаціях внаслідок атак особливо страждають цивільні. Окупанти регулярно невеликими групами намагаються перетинати кордон у Сумській області. Диверсійно-розвідувальні підрозділи можуть передавати відповідні координати щодо розташування різних об'єктів.

У липні російська ДРГ вчинила невдалу спробу прорвати кордон у Сумській області. Українські військовослужбовці, як зазначають у командуванні, у таких випадках відкривають вогонь на ураження, і росіянам, які вижили, не залишається нічого, як тільки відійти за межі державного кордону.

Нагадаємо, 3 вересня війська РФ атакували Сумщину під час фіксації наслідків попереднього обстрілу. Під час ворожого артилерійського обстрілу загинув старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління Нацполіції в Сумській області, ще троє людей отримали поранення.