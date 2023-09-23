Окупанти планують диверсії на кордоні з Сумською та Харківською областями, – підпілля

Російські загарбники відправили диверсантів, які будуть проходити навчання в українському прикордонні.

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Російські загарбники вирішили посилити інтенсивність проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ російських військ вже прибула в район російського міста Грайворона (Білгородська область). Їм поставили завдання щодо проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.

Російські загарбники прислали диверсантів, які будуть проходити відповідне навчання у районі, які межують з РФ. Завдяки місцевим мешканцям місцеперебування порушників буде відоме.

Активність російських ДРГ у прикордонні

Найбільше обстрілів російських військ фіксують на Сумщині та Харківщині, де в прикордонних районах унаслідок ударів страждають цивільні. Окупанти регулярно малими групами намагаються перетинати кордон у Сумській області саме в цій локації. Диверсійно-розвідувальні підрозділи можуть передавати відповідні координати щодо розташування різних об'єктів.

У липні російська ДРГ намагалася прорвати кордон у Сумській області. Українські військовослужбовці, як зазначають у командуванні, у таких випадках відкривають вогонь на ураження, і росіянам, які вижили, не залишається нічого, як тільки відійти за межі державного кордону.

Нагадаємо, 15 вересня українські військові провели контрдиверсійні навчання в районі Чорнобильської зони. За сценарієм, ворожа ДРГ проникла на територію України, але її вчасно виявили та знищили. Дії відбувалися спільно з прикордонниками.