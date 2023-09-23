Оккупанты планируют диверсии на границе с Сумской и Харьковской областями, — партизаны

Российские захватчики отправили диверсантов, которые будут проходить обучение в украинском пограничье.

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Российские захватчики решили усилить интенсивность проводить диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями Украины. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ российских войск уже прибыла в район российского города Грайворона (Белгородская область). Им поставили задачу по проведению учений личного состава в приграничных районах Украины.

Российские захватчики прислали диверсантов, которые будут проходить соответствующее обучение в районе, граничащих с РФ. Благодаря местным жителям местонахождение нарушителей будет известно.

Активность российских ДРГ

Больше всего обстрелов российских войск фиксируют в Сумской и Харьковской областях, где в приграничных районах в результате ударов страдают гражданские. Оккупанты регулярно малыми группами пытаются пересекать границу в Сумской области именно в этой локации. Диверсионно-разведывательные подразделения могут передавать соответствующие координаты относительно расположения различных объектов.

В июле российская ДРГ пыталась прорвать границу в Сумской области. Украинские военнослужащие, как отмечают в командовании, в таких случаях открывают огонь на поражение, и выжившим россиянам не остается ничего, как только отойти за пределы государственной границы.

Напомним, 15 сентября украинские военные провели контрдиверсионные учения в районе Чернобыльской зоны. По сценарию, вражеская ДРГ проникла на территорию Украины, но ее вовремя обнаружили и уничтожили. Действия происходили совместно с пограничниками.