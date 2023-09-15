Украинские военные провели контрдиверсионные учения в районе Чернобыльской зоны (фото)

По сценарию, вражеская ДРГ проникла на территорию Украины, но ее вовремя обнаружили и уничтожили. Действия происходили совместно с пограничниками.

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Силы обороны Украины провели учения по контрдиверсионной борьбе в районе Чернобыльской зоны. Об этом сообщает Командование Объединенных сил ВС Украины в фейсбуке.

На Киевском направлении и в частности в Чернобыльской зоне проведены учения Государственной пограничной службы Украины и ВСУ. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о сценарии учений: диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь государственную границу, а дальше зайти вглубь украинской территории.

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Roshel Senator на учениях Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Заход диверсантов вовремя заметил наблюдательный пост. Далее присоединились операторы со средствами наблюдения и разведки, а также противодиверсионный резерв. Военные нанесли огневое поражение вражеской группе. Для этого применили беспилотники для корректировки ударов. Кроме этого было взорвано минно-взрывное заграждение. Поэтому военные смогли ликвидировать вражескую угрозу.

Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Как заявил Наев, тренировки проводятся очень часто, чтобы контрдиверсионные группы постоянно поддерживались в боеготовности.

"Кроме того мы постоянно работаем над усовершенствованием фортификационного оборудования, а также усилением государственной границы Украины и насыщением ее техническими средствами наблюдения", — заявил Наев.

Сергей Наев Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Также состоялась встреча с представителями областных военных администраций Северной операционной зоны, чтобы продемонстрировать, как надо оснащать государственную границу, и как бороться с диверсантами. Наев заявил, что был выработан единый подход к проведению работ по усилению госграницы и оснащению ее средствами видеонаблюдения.

Напомним, 15 сентября украинские военные уничтожили вражеский БТР, который заблокировал проход другой технике оккупантов.

Также СМИ сообщали, что оккупанты пытались украсть собственные танки Т-90М, чтобы с ними перейти на сторону ВСУ.