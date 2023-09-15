Побудила операция "Синица": оккупанты пытались похитить собственные танки Т-90М, — СМИ

Российский пилот Максим Кузьминов, который угнал вертолет Ми-8 для Украины, вдохновил военных РФ на этот поступок. По словам журналистов, Украина пообещала якобы 250 тысяч долларов за два танка Т-90М.

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На Мелитопольском направлении пятеро российских военных пытались угнать два танка Т-90М для того, чтобы передать их Украине. Об этом сообщило издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на собственные источники в РФ.

Отметили, что оккупанты пытались убежать с поля боя вместе с двумя вражескими танками, чтобы добровольно сдаться в украинский плен.

"Дезертиры пытались угнать танки ночью в районе села Вербово Запорожской области. Они завели машины и поехали в сторону украинских позиций", — говорилось в сообщении источников медиа.

По информации источников, сослуживцам оккупанты сказали, что их отправили в наступление. Пятеро военных РФ смогли отъехать на определенное расстояние от своих позиций, пока раскрывался их обман. Командование армии оккупантов приказало обстрелять из противотанкового оружия российские боевые машины. В частности, враг уничтожил один из своих танков, а второй — развернул и вернул на позиции. Тогда как трое оккупантов, которые пытались бежать в Украину, погибли, еще двое сдались в российский плен.

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Во время допроса один из военнослужащих РФ признался, что против войны, а потому хотел покинуть армию. Другой заявил, что украинская сторона пообещала заплатить 250 тысяч долларов за два танка. По его словам, такие деньги "заработать в российской армии нереально", кроме этого, Украина пообещала предоставить убежище и перевезти в Украину их семьи.

Также оккупанты рассказали, что на этот поступок их вдохновил российский пилот Максим Кузьминов, который похитил вертолет Ми-8 и передал его Украине.

На момент публикации материала официального подтверждения со стороны командования Сил обороны, что россияне пытались похитить собственные танки и передать их Украине, нет.

Российский пилот Максим Кузьминов передал вертолет Ми-8 Украине: как это было

3 сентября стало известно, что российский пилот Максим Кузьминов передал Украине вертолет Ми-8, который был загружен компонентами для боевых самолетов. В ГУР МО рассказали, что готовили операцию "Синица" в течение шести месяцев. Также разведка вывезла всю семью пилота из РФ и помогла перегнать воздушное судно с экипажем, который ничего не подозревал.

Пилот Кузьминов отметил, что связался с украинской разведкой, чтобы воспользоваться программой "Хочу жить". В результате чего Украина получила вертолет, а российскому пилоту пообещали около 500 тысяч долларов.

Напомним, что представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что с 18 сентября 2022 года по 10 сентября 2023 года Украина получила почти 25 тысяч обращений по программе "Хочу жить".