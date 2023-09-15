Спонукала операція "Синиця": окупанти намагалися викрасти власні танки Т-90М, — ЗМІ

Російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав вертоліт Мі-8 для України, надихнув військових РФ на цей вчинок. За словами журналістів, Україна пообіцяла нібито 250 тисяч доларів за два танки Т-90М.

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На Мелітопольському напрямку п'ятеро російських військових намагалися викрасти два танки Т-90М для того, щоб передати їх Україні. Про це повідомило видання "РІА Мелітополь" з посиланням на власні джерела у РФ.

Зазначили, що окупанти намагалися втекти з поля боя разом з двома ворожими танками, аби добровільно здатися в український полон.

"Дезертири намагалися викрасти танки вночі в районі села Вербове Запорізької області. Вони завели машини й поїхали в бік українських позицій", — йшлося в повідомленні джерел медіа.

За інформацією джерел, товаришам по службі окупанти сказали, що їх відправили в наступ. П'ятеро військових РФ змогли від'їхати на певну відстань від своїх позицій, поки розкривався їхній обман. Командування армії окупантів наказало обстріляти з протитанкової зброї російські бойові машини. Зокрема, ворог знищив один зі своїх танків, а другий — розвернув та повернув на позиції. Тоді як троє окупантів, які намагалися втекти до України, загинули, ще двоє здалися в російський полон.

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Під час допиту один із військовослужбовців РФ зізнався, що проти війни, а тому хотів залишити армію. Інший заявив, що українська сторона пообіцяла заплатити 250 тисяч доларів за два танки. З його слів, такі гроші "заробити в російській армії нереально", крім цього, Україна пообіцяла надати притулок та перевезти до України їхні родини.

Також окупанти розповіли, що на цей вчинок їх надихнув російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав вертоліт Мі-8 та передав його Україні.

На момент публікації матеріалу офіційного підтвердження з боку командування Сил оборони, що росіяни намагалися викрасти власні танки та передати їх Україні, немає.

Російський пілот Максим Кузьмінов передав гелікоптер Мі-8 Україні: як це було

3 вересня стало відомо, що російський пілот Максим Кузьмінов передав Україні вертоліт Мі-8, який був завантажений компонентами для бойових літаків. У ГУР МО розповіли, що готували операцію "Синиця" протягом шести місяців. Також розвідка вивезла всю сім'ю пілота з РФ та допомогла перегнати повітряне судно з екіпажем, який нічого не підозрював.

Пілот Кузьмінов зазначив, що зв'язався з українською розвідкою, аби скористатися програмою "Хочу жить". У результаті чого Україна отримала вертоліт, а російському пілоту пообіцяли близько 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, що представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що від 18 вересня 2022 року по 10 вересня 2023 року Україна отримала майже 25 тисяч звернень по програмі "Хочу жить".