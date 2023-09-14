"Сколихнула офіцерів": у ГУР прогнозують повторення спецоперації "Синиця" (відео)

Російські офіцери з авіації замислилися над своїм майбутнім, дивлячись на пілота Мі-8 Максима Кузьмінова. Українська розвідка визнає, що подія "сколихнула" військових ЗС РФ.

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Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив, чи можна очікувати на нових перебіжчиків із лав ЗС РФ і повторення спецоперації "Синиця", коли в Україну прилетів вертоліт Мі-8. Розвідці відомо, що дехто з російських окупантів серйозно замислився над своїм майбутнім. Про це представник розвідки розповів у ефірі "24 каналу".

Юсов зазначив, що наразі розвідники спостерігають за ефектами події, про яку стало відомо у вересні та яку готували шість місяців. Він визнав, що дії Максима Кузьмінова, який пілотував Мі-8, можуть стати прикладом для наслідування серед військових ЗС РФ.

"Спецоперація впливає, і ефект ми побачимо трохи згодом. Це перша така історія в історії РФ і друга в історії СРСР. Цей випадок дійсно сколихнув", — заявив він.

Серед російських військових є громадяни, які не хочуть ставати воєнними злочинцями й убивати людей. Особливо такі думки торкнулися авіаторів, наголосив Юсов: "Цей випадок сколихнув і офіцерський склад армії загарбника, і окремо його авіацію". Висловив припущення, що в Кузьмінова можуть з'явитися наступники.

Спецоперація ГУР "Синиця": деталі

3 вересня 2023 року стало відомо про російський вертоліт Мі-8, який перетнув кордони України та приземлився на аеродромі в Полтавській області. З'ясувалося, що це результат реалізації спецоперації "Синиця", яку шість місяців готували в ГУР Міноборони.

Під час спецоперації велися таємні переговори з пілотом Мі-8 Максимом Кузьміновим, який вирішив скористатися шансом програми "Хочу жить". У підсумку він разом із вертольотом, завантаженим запчастинами для літаків, перейшов на бік України. До цього з РФ вивезли його родину, а він сам отримає від 500 тис. до 1 млн дол.

Пізніше в розвідці розповіли, що ведуть близько 150 переговорів із охочими здатися та перейти на бік України. До того ж 150 заявок не за весь час існування програми "Хочу жить", а щодня впродовж часу після подій із Мі-8.

Нагадуємо, зранку 14 вересня гучно було в Криму неподалік від Євпаторії. Місцеві жителі стверджували, що нарахували 10 ударів, припускали, безпілотників. У мережі опублікували відео, зняте за кілометр від місця вибухів: можна нарахувати близько п'яти прильотів. Українське командування підтвердило, що вдалося знищити установку ППО С-400 вартістю 1,2 млн дол.