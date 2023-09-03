"Хотелось взять их живыми": Буданов раскрыл детали операции по захвату вертолета Ми-8 ВС РФ

Спецслужбы Украины нашли правильный подход к пилоту, выполняя операцию "Синица". Разведчики помогли ему перегнать воздушное судно, но экипаж пришлось ликвидировать.

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Украинская военная разведка раскрыла детали операции по выманиванию пилота российского вертолета Ми-8 АМТШ ВКС России. Спецслужбы нашли правильный подход к пилоту, сообщила 2 сентября пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

По данным ГУР МО, российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 АМТШ, который загрузил компонентами для боевых самолетов.

Разведчики указывают, что незаметно вывезли всю семью пилота и помогли перегнать воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.

"Когда они поняли, где сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены. Хотелось бы [взять] живыми, но имеем то, что имеем", ― прокомментировал спецоперацию начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Пресс-служба добавила, что 3 сентября в 22:15 в эфире единого телемарафона покажут документальный фильм "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины". Автор цикла Артем Шевченко отметил, что операция по выманиванию пилота ВКC РФ называется "Синица".

По оценкам Шевченко, данная операция была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году Моссад. Израильские специалисты убедили иракского пилота похитить самый современный в то время советский истребитель Миг-21.

"Эту уникальную историю правильного российского летчика и в том числе несколько более трагических историй неправильных российских пилотов, покажем 3 сентября", ― добавил автор цикла.

Напомним, что 29 августа в Челябинской области России потерпел крушение вертолет Ми-8. В составе экипажа были четыре человека, все погибли.

Ранее ГУР МО показывало российского пилота, который передал Украине вертолет Ми-8 АМТШ. Мужчина доказывал, что Украина победит и это лишь вопрос времени.

Фокус ранее писал, что вертолет Ми-8АМТШ — один из новейших в армии России, его начали производить в конце 90-х годов. Украинские разведчики получили вертолет "62 красный" из состава 2-й вертолетной эскадрильи 337-го отдельного вертолетного полка.