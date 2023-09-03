Уникальная спецоперация: в ГУР показали российского пилота, который передал Украине МИ-8 (видео)

ГУР анонсировало документальный фильм, в котором расскажут о работе разведки. В частности, раскроют детали уникальной спецоперации "Синица", в ходе которой удалось переманить российского пилота и получить вертолет Ми-8.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины анонсировало документальный фильм "Zбитые летчики России", рассказывающий о спецоперациях разведки. Картину покажут 3 сентября. Среди прочего в фильме расскажут об уникальной спецоперации "Синица", в ходе которой военной разведке удалось переманить российского летчика на украинскую сторону и получить вертолет Mи-8.

В анонсе фильма есть короткий отрывок с россиянином, который, вероятно, является тем самым пилотом, перешедшим на сторону Украины.

"Никто не желает этой войны. Вот увидите, когда Украина победит, это вопрос только времени", – говорит он.

Фильм покажут 3 сентября в 22:15.

Напомним, 23 августа капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber проинформировал, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

Позже стало известно, что это была работа ГУР МО Украины, к которой готовились полгода. Вертолет приземлился в Харьковской области. По словам начальника ведомства Кирилла Буданова, кроме пилота на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа. Когда они поняли, что приземлились в Украине, они попытались убежать, но были ликвидированы. Российский Ми-8 дислоцируется в Киеве, а его пилот хочет остаться жить в Украине. Его семью незаметно эвакуировали из РФ.

На фоне спецоперации "Синица" в СМИ также вспомнили прошлогодний случай, когда российский пилот пытался попасть в Украину на самолете, но, вероятно, был ликвидирован своими.

Фокус писал 3 сентября о том, почему Китай поддерживает Украину, но боится поражения России. По мнению руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, у Пекина своя логика. Китай устроила бы конфигурация, при которой РФ проиграет незаметно, а Украина при этом сохранит свой суверенитет.

Также Фокус рассказывал 3 сентября о том, что ВС РФ в очередной раз обстреляли Одесскую область. В Одесской ОВА считают, что одна из причин массированной атаки — грядущая встреча президета РФ Путина с президентом Турции Эрдоганом 4 сентября. Накануне Москва традиционно пытается создать соответствующий информационный фон.