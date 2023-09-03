Своя логика: Буданов объяснил, почему Китай боится проигрыша РФ, но поддерживает Украину

По словам руководителя ГУР, для Пекина идеальным окончанием российско-украинской войны был бы незаметный проигрыш РФ и при этом сохранение Украиной своего суверенитета.

Related video

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил позицию Китая относительно полномасштабного вторжения России в Украину. По словам главы украинской разведки, у Пекина не европейское восприятие мира, а потому его логика не всегда понятна украинцам. Об этом Буданов сказал в интервью Наталии Мосейчук.

Руководитель ГУР считает, что Пекин боится остаться в большой "стратегической игре" один на один с противниками России. При этом поддерживает территориальную целостность Украины. Поэтому Китаю нужна такая конфигурация, при которой Россия не проиграет открыто, но при этом Украина сохранит свой суверенитет.

"Им нужна такая конфигурация, при которой Россия не испытывает открытый проигрыш, чтобы не остаться один на один со своими проблемами. Ну, и желательно, чтобы при этом Украина вернула свой суверенитет. Но, подчеркну желательно. Проигрыш РФ – это угроза для них", – сказал Буданов.

Комментарий Кирилла Буданова про Китай с 1:11:09

Напомним, Китай долгое время сохранял нейтралитет в отношении полномасштабного вторжения России в Украине. До сих пор Пекин использует термин "кризис", когда речь идет о российско-украинской войне.

В феврале 2023 года на Мюнхенской конференции Китай представил так называемую "формулу мира". Киев и союзники не поддержали предложение Пекина. Основным разногласием стало то, что план не предусматривал вывод российских войск с территории Украины. В итоге Китай присоединился к саммиту "формулы мира" Владимира Зеленского, который провели летом в Саудовской Аравии.

Несмотря на косвенную поддержку мирного урегулирования войны, китайские компании, по информации СМИ, могут поставлять России товары двойного назначения, которые РФ задействует в войне против Украины. При этом Министерство иностранных дел Китая опровергает информацию о поставках китайских компонентов и деталей в РФ для производства оружия.

Фокус писал 30 августа о первом за последние пять лет официальном визите министра иностранных дел Великобритании в Китай. После встречи с китайскими коллегами в СМИ сообщили, что компьютеры британских чиновников "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы предотвратить возможный шпионаж.