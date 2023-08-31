"В целях безопасности": телефоны посетивших Китай британских чиновников уничтожат, — СМИ

По информации журналистов, членам британской делегации рекомендовали не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки. В целях безопасности для них были приобретены "одноразовые" телефоны.

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Компьютеры британских чиновников, которые отправились в КНР с визитом, "почистят", а выданные им одноразовые телефоны уничтожат, чтобы предотвратить возможный шпионаж, сообщает газета Daily Mail.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 30 августа прибыл в Китай с официальным визитом. Это первый за более чем пять лет визит главы британского МИД в Китай.

По данным журналистов, Клеверли и другие должностные лица в течение нескольких недель перед поездкой в КНР проходили тренинги. В ходе этих мероприятий членам делегации велели не брать с собой свои смартфоны и ноутбуки.

По мнению экспертов по безопасности, этот визит, скорее всего, будет рассматриваться как прекрасная возможность поставить Британию в неловкое положение или получить ценную информацию.

Источник в Уайтхолле сказал: "Государственным служащим следует ожидать, что их помещения будут подключены к звуку и видео. Ваш гостиничный номер — это не личное пространство".

"По возвращении в Великобританию жесткие диски любых правительственных компьютеров Великобритании будут удалены и стерты. Так называемые "одноразовые" телефоны были приобретены для использования, а затем будут уничтожены из-за угрозы вредоносного ПО", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что эти рекомендации исходят от британского Национального центра кибербезопасности для предотвращения любого перехвата сообщений Великобритании.

"Когда чиновники едут в Китай, самый большой риск — это человеческая ошибка. Вы можете получить все рекомендации и лучшие практики, которые захотите, но, если кто-то допустит ошибку, существует риск разоблачения", — заявил эксперт по кибербезопасности Джейми Макколл из Королевского института объединенных служб.

Напомним, 30 августа сообщалось, что в Польше 12 граждан Украины шпионили для РФ, среди них 16-летний подросток. Завербованные ГРУ украинцы следили за передвижением по железной дороге техники для Украины и складами, где хранились боеприпасы, которые должны были передать Силам обороны.

Кроме этого, Фокус писал, что сотни китайских спутников постоянно шпионят за Австралией. Китай уже достиг того уровня, когда он имеет наибольшее количество разведывательных спутников в мире после США. Во время учений в Австралии сразу более 300 средств отслеживали их события.