В Польше 12 граждан Украины шпионили для РФ: среди них 16-летний подросток

Завербованные ГРУ украинцы следили за передвижением по железной дороге техники для Украины и складами, где хранились боеприпасы, которые должны были передать Силам обороны.

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В Польше Агентство по внутренней безопасности разоблачило сеть российских шпионов. Из 16 ее участников — 12 граждан Украины. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Украинцы в Польше шпионят для РФ

Часть из агентов РФ, которых задержали в Польше, — это беженцы, которые приехали из Украины после полномасштабного вторжения. Самым молодым завербованным ГРУ агентом оказался 16-летний украинец. Большая часть завербованных — жители востока Украины.

Первых девять участников шпионской сети Агентство внутренней безопасности Польши задержало в марте 2023 года, а впоследствии состоялся еще ряд таких задержаний. Всего по подозрению в шпионаже задержали 16 человек.

Сеть обнаружили после того, как один из прохожих заметил камеру неподалеку от железнодорожных путей. Она работала на солнечной батарейке и транслировала онлайн-видео, которое открывалось с помощью пароля. Благодаря данным камеры и телефонным журналам польские следователи установили первого участника сети. Он указал на своих кураторов и сообщников.

Следили за складами с БК и техникой для Украины

"Агенты" ГРУ установили в Польше полсотни камер на важных трассах и железнодорожных узлах и фиксировали движение транспорта с военной и другой помощью для Украины. Больше всего камер обнаружили в Подкарпатском воеводстве, в частности, в окрестностях аэропорта вблизи Жешува.

Также они следили за складами, где хранились боеприпасы, техника для Украины. Полученные изображения и другая информация передавались российским спецслужбам.

Кроме этого российские шпионы должны были провести диверсии, чтобы парализовать поставки техники, оружия и помощи Украине.

По мнению экс-командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, масштаб деятельности российской шпионской сети показывает, что "в Польше есть огромная проблема".

Генерал считает, что польские службы должны проникнуть в среду иностранцев с Востока и их группы в интернете.

"Это говорит о том, что в основе этого сотрудничества были не только деньги, но и происхождение, настроения", — считает польский генерал Скшипчак.

В свою очередь аналитик спецслужб Ярослав Якимчик считает, что ГРУ "набрала дилетантов, чтобы в случае промаха не было риска потерять ценные активы в виде офицеров разведки" — указания передавались дистанционно, а координировал действия "агентов" офицер ГРУ из Москвы.

Напомним, что спецслужбы Польши обнаружили российскую шпионскую сеть. Задержаны шесть человек, которые должны были вести подрывную деятельность на железных дорогах и объектах критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что экс-преподавательница педуниверситета Драгоманова Евгения Бильченко корректировала огонь войск РФ в Киеве.