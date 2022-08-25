Экс-преподаватель педуниверситета Бильченко корректировала огонь войск РФ в Киеве, — ОГПУ

Бывшая сотрудница университета им. Драгоманова в Киеве создала агентурную сеть для помощи оккупантам в наступлении на столицу, заявил Офис генпрокурора.

Прокуратура сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко в государственной измене. По версии следствия бывшая сотрудница учреждения вербовала граждан Украины для корректировки огня Вооруженных сил РФ по объектам в Киеве после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора от 25 августа.

По данным следствия, с февраля 2022 года Бильченко, находясь на территории РФ и действуя по заказу российских кураторов, завербовала более 10 украинцев для получения данных о расположении бойцов Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны в Киеве и области. Также Бильченко в своих социальных сетях распространяла информацию с оправданием российской агрессии и призывами свергнуть власть в Украине.

Бильченко подозревают в госизмене в условиях военного положения, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и действиях, направленных на насильственную смену власти. Также сообщили о подозрении в оправдании агрессии одному члену группировки, еще на одного был составлен обвинительный акт по факту государственной измены и незаконного обращения с оружием.

Офис генпрокурора в своем сообщении не уточнял имя подозреваемой, однако, судя по фото, речь идет именно о Евгении Бильченко.

Ранее сегодня об обезвреживании агентурной сети, возглавляемой киевлянкой, сообщала Служба безопасности Украины. Членами группировки были жители Киева возрастом 35-45 лет.

[ + – ] Бильченко

Напомним, в прошлом году профессор НПУ Евгения Бильченко спровоцировала скандал в соцсетях, раскритиковав новый закон о функционировании государственного языка. Доктор культурологии назвала документ "непристойным", а Украину в своем посте обозначила "опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Профком учебного заведения раскритиковал позицию Евгении Бильченко, назвав ее заявления "антиукраинскими" и "антинародными". После того, как Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией", ее отстранили от педагогической работы в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.

Женщину уволили из учебного заведения в июле прошлого года.