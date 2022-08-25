Ексвикладачка педуніверситету Більченко коригувала вогонь військ РФ у Києві, — ОДПУ

Колишня співробітниця університету ім. Драгоманова у Києві створила агентурну мережу для допомоги окупантам у наступі на столицю, заявив Офіс Генпрокурора.

Прокуратура повідомила про підозру колишній викладачці столичного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенії Більченко в державній зраді. За версією слідства, колишня співробітниця установи вербувала громадян України для коригування вогню Збройних сил РФ по об'єктах у Києві після початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора від 25 серпня.

За даними слідства, з лютого 2022 року Більченко, перебуваючи на території РФ та діючи на замовлення російських кураторів, завербувала понад 10 українців для отримання даних про розташування бійців Збройних Сил України та Сил територіальної оборони у Києві та області. Також Більченко у своїх соціальних мережах поширювала інформацію з виправданням російської агресії та закликами повалити владу в Україні.

Більченко підозрюють у держзраді в умовах воєнного стану, виправдання збройної агресії РФ проти України та діях, спрямованих на насильницьку зміну влади. Також повідомили про підозру в виправданні агресії одному члену угруповання, ще на одного складено обвинувальний акт за фактом державної зради та незаконного поводження зі зброєю.

Офіс Генпрокурора у своєму повідомленні не уточнював ім'я підозрюваної, проте, судячи з фото, йдеться саме про Євгенію Більченко.

Раніше сьогодні про знешкодження агентурної мережі, яку очолює киянка, повідомляла Служба безпеки України. Членами угруповання були мешканці Києва віком 35-45 років.

[ + – ] Більченко

Нагадаємо, минулого року професор НПУ Євгенія Більченко спровокувала скандал у соцмережах, розкритикувавши новий закон про функціонування державної мови. Докторка культурології назвала документ "непристойним", а Україну у своєму посту позначила "опухлим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії".

Профком навчального закладу розкритикував позицію Євгенії Більченко, назвавши її заяви "антиукраїнськими" та "антинародними". Після того, як Євгенія Більченко назвала Україну "американською колонією", її усунули від педагогічної роботи у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.

Жінку звільнили з навчального закладу в липні минулого року.