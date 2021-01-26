У Кабміні відповіли на скандал із "мовою ворожнечі" в університеті Драгоманова

В уряді заявили, що рано чи пізно всі українці консолідуються навколо єдиної позиції про мову.

У Міністерстві освіти і науки відреагували на ситуацію, що склалася навколо нещодавніх висловлювань викладачки національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко про українську мову та міжнародний статус держави.

"Тема мови може й повинна обговорюватися в демократичному суспільстві, виключно з повагою і толерантністю. Україна вибрала свій шлях із мовного питання. Він полягає в турботі про державну мову, що є важливим для країни", — повідомляється в публікації Міносвіти на офіційній сторінці відомства у Facebook.

Як наголошується в статусі Міністерства, дискусії щодо мовного питання "не повинні доводитися до абсурду", і водночас, зобов'язані відрізнятися "виключно риторикою поваги, незалежно від позиції".

Водночас, у своєму повідомленні МОН наголошує, що рано чи пізно всі українці консолідуються навколо єдиної позиції про мову: "Нас, україномовних і російськомовних, об'єднує те, що ми всі — українці. І ми всі повинні турбуватися про нашу країну і нашу мову. Наше завдання, як суспільства, яке постійно розвивається, — дійти до єдиної системи координат".

Нагадаємо, днями професор культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенія Більченко спровокувала скандал у Мережі, розкритикувавши новий закон про функціонування державної мови.

Зокрема, документ, який набув чинності 16 січня, Більченко назвала "непристойним", а Україну в своєму пості назвала "опухлим лімфовузлом у тілі онкохворої американської колонії". Профком співробітників НПУ ім. Драгоманова такі висловлювання свого викладача охарактеризував, як "антиукраїнські" й "антинародні".