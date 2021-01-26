В НПУ Драгоманова отреагировали на слова Бильченко, назвавшей Украину "американской колонией"

Бильченко назвала закон об обеспечении функционирования государственного языка в Украине "опухшим лимфоузлом на теле американской колонии".

25 января в Профкоме сотрудников НПУ им. Драгоманова отреагировали на высказывание их преподавателя Евгении Бильченко, которая назвала Украину "американской колонией", а новый языковой закон "опухшим лимфоузлом".

В официальном обращении глава Профкома Иван Горбачук заявил, что руководство, преподавательский состав и студенты университета осуждают такие высказывания, подчеркнув, что они являются "антиукраинскими" и "антинародными".

"Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправленческих организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М.П. Драгоманова", — сказано в официальном обращении Горбачука.

Он подчеркнул, что коллектив университета поддерживает использование украинского языка в образовательном процессе, а высказывания Бильченко идут вразрез с "их моральными принципами и убеждениями".

Глава Профкома заявил, что вопрос касательно Бильченко будут рассматривать на заседании Профкома, общественной организации "Просвіта", на заседании комиссии по академической этике и собрании других организаций. Позже этих обсуждений вопрос вынесут на заседание Ученого совета НПУ им. Драгоманова.

А в обращении совет старейшин учебного заведения 26 января попросил "не делать поспешных выводов касательно качества профессуры" всего университета.

"Особенно беспокоит, что стиль публикации отнюдь не соответствует требованиям профессиональной этики вузовского преподавателя", — сказано в обращении.

Проректор ВУЗа, профессор Роман Вернидуб, в обращении, опубликованном на сайте учебного заведения от 25 января заявил, что языковая политика НПУ им. Драгоманова базируется на ст. 10 Конституции, которая определяет украинский язык как единственный государственный, в том числе — и в образовательной сфере.

Отметим, история началась 18 января, когда Бильченко, преподаватель философии и культурологии НПУ им. Драгоманова, написала на своей странице в Facebook пост с заглавием "О русском языке без банальности", в котором высказывалась касательно вступивших в силу 16 января новых норм Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Процветает человеконенавистническая идеология. Ксенофобия по отношению к собственному населению достигла военного и гражданского апогея. Националистическая цензура овладела не только медиа, но и наукой… Вот о чем надо говорить. А этот закон — лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии", — написала Бильченко.

Она назвала себя представителем "русской цивилизации".

[ + – ] Пост Евгении Бильченко об украинском и русском языке Фото: скриншот

Подобная публикация вызвала шквал критики в соцсетях.

24 января она опубликовала видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором жаловалась, что подверглась информационной травле, а в руководстве университета якобы грозились ее уволить "за политические взгляды".

[ + – ] Обращение Бильченко к Зеленскому

Впрочем, 25 января она написала в Facebook, что за политические взгляды ректор университета не собирается ее увольнять.

Напомним, с 16 января вступили в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке.

Фокус рассказывал как это должно работать на практике и какие предусмотрены санкции за его нарушение.