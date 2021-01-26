У НПУ Драгоманова відреагували на слова Більченко, яка назвала Україну "американською колонією"

Більченко назвала закон про забезпечення функціонування державної мови в Україні "опухлим лімфовузлом на тілі американської колонії".

25 січня в Профкомі співробітників НПУ ім. Драгоманова відреагували на висловлювання їхньої викладачки Євгенії Більченко, яка назвала Україну "американською колонією", а новий мовний закон "опухлим лімфовузлом".

В офіційному зверненні глава Профкому Іван Горбачук заявив, що керівництво, викладацький склад і студенти університету засуджують такі висловлювання, підкресливши, що вони є "антиукраїнськими" та "антинародними".

"Значна частина студентів, представників студентських самоуправлінських організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М. П. Драгоманова", — сказано в офіційному зверненні Горбачука.

Він підкреслив, що колектив університету підтримує використання української мови в освітньому процесі, а висловлювання Більченко йдуть врозріз з "їх моральними принципами і переконаннями".

Глава Профкому заявив, що питання щодо Більченко розглядатимуть на засіданні Профкому, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики і зборах інших організацій. Після цих обговорень питання винесуть на засідання Вченої ради НПУ ім. Драгоманова.

А у зверненні рада старійшин навчального закладу 26 січня попросила "не поспішати з висновками щодо якості професури" всього університету.

"Особливо турбує, що стиль публікації аж ніяк не відповідає вимогам професійної етики вузівського викладача", — сказано в зверненні.

Проректор ЗВО, професор Роман Вернидуб, у зверненні, опублікованому на сайті навчального закладу від 25 січня заявив, що мовна політика НПУ ім. Драгоманова базується на ст. 10 Конституції, яка визначає українську мову як єдину державну, зокрема — і в освітній сфері.

Зазначимо, історія почалася 18 січня, коли Більченко, викладачка філософії та культурології НПУ ім. Драгоманова, написала на своїй сторінці у Facebook пост із назвою "Про російську мову без банальності", в якому висловлювалася щодо нових норм Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які набули чинності 16 січня.

"Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія до власного населення досягла військового й цивільного апогею. Націоналістична цензура опанувала не тільки медіа, а й наукою… Ось про що треба говорити. А цей закон — лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол у тілі онкохворої американської колонії", — написала Більченко.

Вона назвала себе представницею "російської цивілізації".

[ + – ] Пост Євгенії Більченко про українську та російську мови Фото: скриншот

Схожа публікація викликала шквал критики в соціальних мережах.

24 січня вона опублікувала відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому скаржилася, що піддалася інформаційному цькуванню, а керівництво університету нібито погрожувало звільнити її "за політичні погляди".

[ + – ] Звернення Більченко до Зеленського

Утім, 25 січня вона написала у Facebook, що за політичні погляди ректор університету не збирається її звільняти.

Нагадаємо, з 16 січня набула чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати виключно державною мовою.

Фокус розповідав як це повинно працювати на практиці і які передбачені санкції за його порушення.