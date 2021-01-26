В Кабмине ответили на скандал с "языком вражды" в университете Драгоманова

В правительстве заявили, что рано или поздно все украинцы консолидируются вокруг единой позиции о языке.

В Министерстве образования и науки отреагировали на ситуацию, сложившуюся вокруг недавних высказываний преподавательницы национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко об украинском языке и международном статусе государства.

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он состоит в заботе о государственном языке, что является важным для страны", – сообщается в публикации Минобразования на официальной странице ведомства в Facebook.

Как отмечается в статусе министерства, дискуссии по языковому вопросу "не должны доводиться до абсурда", и при этом, обязаны отличаться "исключительно риторикой уважения, независимо от позиции".

[ + – ] Facebook / UAMON

Одновременно, в своем сообщении МОН подчеркивает, что рано или поздно все украинцы консолидируются вокруг единой позиции о языке: "Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача, как общества, которое постоянно развивается, – прийти к единой системе координат".

Напомним, на днях профессор культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгения Бильченко спровоцировала скандал в Сети, раскритиковав новый закон о функционировании государственного языка.

В частности, документ, вступивший в силу 16 января, Бильченко назвала "непристойным", а Украину в своем посте обозначила "опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". Профком сотрудников НПУ им. Драгоманова такие высказывания своего преподавателя охарактеризовал, как "антиукраинские" и "антинародные".