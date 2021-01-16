"Жалоб нет": языковой омбудсмен рассказал о переходе сферы услуг на украинский
Тарас Креминь похвастался, что сегодня его обслуживали исключительно на украинском.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь в день вступления в силу закона об украинском языке рассказал, что каких-либо нарушений не зафиксировано, жалоб о нарушениях закона пока нет.
Об этом пишет Telegram-канал PavlovskyNews.
Он заверил, что в день перехода сферы обслуживания на украинский язык не ждет каких-либо провокаций. При этом, по его словам, пресекать следует не только языковые нарушения, но и несоблюдение общественного порядка.
"Солнечное утро, настроение достаточно оптимистичное… Купил кофе, ездил в метро. Обслуживание было исключительно на украинском языке", – отметил языковой омбудсмен.
Сотрудники его ведомства также не выявили нарушений.
Отметим, 16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке. Изменения касаются всех представителей сферы услуг, независимо от формы собственности.