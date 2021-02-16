Більченко, яка назвала Україну "американською колонією", відсторонили від викладання

Професорка каже, що на її адресу досі надходять погрози.

Професорка кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко відсторонена від викладання.

Про це повідомляє сайт Сьогодні, журналісти якого поспілкувалися з викладачкою.

"Я відсторонена офіційним рішенням вченої ради від викладацької діяльності, але мене не звільнили. Найпотішніше те, що я отримую зарплату, але я ж нічого не роблю! А потім вони скажуть, що я незаконно отримувала зарплату", — підтвердила Більченко факт відсторонення.

За її словами, ситуація, що склалася навколо неї, непроста.

"Перше — мене не звільнили. Бо немає жодної статті в трудовому кодексі, коли людину можна звільнити за допис у фейсбуці. А наукових претензій у них до мене немає. Мене неможливо зловити за профнепридатність і звільнити за мою наукову діяльність. Усі мої лекції доступні, і їх можна подивитися в Мережі. Тому було ухвалене рішення передати справу далі. Їй хочуть надати абсолютно політичний характер із залученням СБУ, прокуратури", — переконана професорка.

Наразі жінці невідомо, чи сформована така комісія та чи входять в її склад представники СБУ, прокуратури, слідчих органів, які будуть розбирати контент її лекцій на предмет наявності в них інформації, що підриває авторитет України та потрапляє під статтю КК про зраду Батьківщині.

"Усе це смішно. Я читаю лекції зі Стародавнього Сходу та західної філософії постмодерну. Мене просто підвісили в повітрі", — говорить жінка.

Євгенія Більченко стверджує, що до сих пір отримує погрози через свій резонансний допис у Facebook.

"Я постійно отримую погрози. Сподівалася, що все це затихне, як вщухають всі медіахвилі, але цього не відбувається, загрози посилюються. Думаю, що вони будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину. Мене просто загнали в кут постійними нападками", — скаржиться викладачка.

Нагадаємо, на своїй сторінці у Facebook Євгенія Більченко назвала закон про забезпечення функціонування державної мови в Україні "опухлим лімфовузлом на тілі американської колонії".

[ + – ] Повідомлення Євгенії Більченко

Раніше ми повідомляли, що НПУ Драгоманова відреагував на слова Більченко, яка назвала Україну "американською колонією".

25 січня професорка написала у Facebook, що за політичні погляди ректор університету не збирається її звільняти.

Нагадаємо, із 16 січня набрала чинності стаття 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою вся сфера обслуговування в Україні повинна працювати виключно державною мовою.

Фокус розповідав, як це повинно працювати на практиці та які передбачені санкції за його порушення.