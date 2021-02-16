Бильченко, назвавшую Украину "американской колонией", отстранили от преподавания

Профессор говорит, что в ее адрес до сих пор поступают угрозы

Профессор кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко отстранена от преподавания.

Об этом сообщает сайт Сегодня, журналисты которого пообщались с преподавателем.

"Я отстранена официальным решением ученого совета от преподавательской деятельности, но меня не уволили. Самое потешное, что я получаю зарплату, но я же ничего не делаю! А потом они скажут, что я незаконно получала зарплату", – подтвердила Бильченко факт отстранения.

По ее словам, ситуация, сложившаяся вокруг нее, непростая.

"Первое – меня не уволили. Ибо нет ни одной статьи в трудовом кодексе, когда человека можно уволить за пост в фейсбуке. А научных претензий у них ко мне нет. Меня невозможно поймать на профнепригодности и уволить за мою научную деятельность. Все мои лекции доступны, и их можно посмотреть в Сети. Поэтому было принято решение передать дело дальше. Ему хотят придать абсолютно политический характер с привлечением СБУ, прокуратуры", – убеждена профессор.

На данный момент женщине неизвестно, сформирована ли такая комиссия и входят ли в ее состав представители СБУ, прокуратуры, следственных органов, которые будут разбирать контент ее лекций на предмет наличия в них информации, подрывающей авторитет Украины и попадающей под статью УК об измене Родине.

"Все это смешно. Я читаю лекции по Древнему Востоку и западной философии постмодерна. Меня просто подвесили в воздухе", – говорит женщина.

Евгения Бильченко утверждает, что до сих пор получает угрозы из-за своего резонансного поста в Facebook.

"Я постоянно получаю угрозы. Надеялась, что все это утихнет, как утихают все медиаволны, но этого не происходит, угрозы усиливаются. Думаю, что они будут меня увольнять или убивать, как Бузину. Меня просто загнали в угол постоянными нападками", – жалуется преподаватель.

Напомним, на своей странице в Facebook Евгения Бильченко назвала закон об обеспечении функционирования государственного языка в Украине "опухшим лимфоузлом на теле американской колонии".

[ + – ] Сообщение Евгении Бильченко

Ранее мы сообщали, что НПУ Драгоманова отреагировали на слова Бильченко, назвавшей Украину "американской колонией".

25 января профессор написала в Facebook, что за политические взгляды ректор университета не собирается ее увольнять.

Напомним, с 16 января вступили в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой вся сфера обслуживания в Украине должна работать исключительно на государственном языке.

Фокус рассказывал, как это должно работать на практике и какие предусмотрены санкции за его нарушение.