"Ліквідували цілу кафедру": з НПУ звільнили професорку Більченко, яка потрапила в мовний скандал

Професорці НПУ запропонували перевестися на інші "вакантні" посади. За час відсторонення від педагогічної роботи Євгенія Більченко показала найвищий рейтинг із ведення наукової роботи.

Професорку кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко скоротили зі своєї посади за рішенням Вченої ради, повідомила викладачка у своєму Facebook.

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Євгенія Більченко розповіла, що кафедра культурології та філософської антропології НПУ імені Михайла Драгоманова була ліквідована за рішенням Вченої ради університету від 30 липня 2021 року.

У звʼязку з ліквідацією кафедри культурології та філософської антропології посаду, яку обіймала докторка культурології, професорка Євгенія Більченко, також потрапила під скорочення.

"Посада, яку ви обіймаєте, підлягає скороченню 20.09.2021 року відповідно до п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України. Пропонуємо вам за вашою згодою переведення на інші вакантні посади в університеті, з якими ви можете ознайомитися у відділі кадрів", — йдеться в копії наказу, який опублікувала Євгенія Більченко у своєму Facebook.

[ + – ] Наказ НПУ

Професорка НПУ стверджує, що керівництво навчального закладу пішло на ліквідацію кафедри, щоб її потім звільнили із займаної посади. Більш того, як пише Євгенія Більченко, в процесі внутрішнього розслідування Вчена рада не змогла довести ні профнепридатність, ні аморальний вчинок професорки після її публічних заяв.

"За час відсторонення від педагогічної роботи я зайнялася науковою роботою так ретельно, що це видно за моїм рейтингом: додаю рейтинг поруч із наказом про звільнення. У мене не просто перше місце, а перше місце з немислимим відривом. Про це в університеті всі знають. Рахує машина. Там все обʼєктивно. Частина проведених мною наукових конференцій і статей, приблизно третя частина, була разом із російськими колегами. Я ні про що не шкодую. Ні про що", — продовжила Більченко у своїй публікації.

[ + – ] Рейтинг викладачів

Докторка культурології зізналася, що була щаслива, коли з однодумцями вона збиралася "від Луцька до Москви, від Дрогобича до Петербурга", і захотіла, щоб весь світ дізнався, "як в Україні поводяться з політичними інакомислячими".

[ + – ] Допис Євгенії Більченко у Facebook

Редакція видання Фокус намагалася звʼязатися з приймальнею ректора НПУ імені Михайла Драгоманова та пресслужбою ректорату для підтвердження інформації про ліквідацію кафедри культурології та філософської антропології та звільнення Євгенії Більченко, але ніхто з компетентних осіб трубку не взяв.

Якщо керівництво Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова захоче прокоментувати ситуацію з ліквідацією кафедри і скороченням Євгенії Більченко — редакція Фокуса додасть до матеріалу їхній офіційний коментар.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як скандал довкола Євгенії Більченко працює на розкол українського суспільства.

Також Фокус повідомляв, що професорка НПУ Євгенія Більченко спровокувала скандал у соцмережах, розкритикувавши новий закон про функціонування державної мови. Докторка культурології назвала документ "непристойним", а Україну у своєму дописі позначила "опухлим лімфовузлом в тілі онкохворої американської колонії".

Профком навчального закладу розкритикував позицію Євгенії Більченко, назвавши її заяви "антиукраїнськими" й "антинародними". Після того, як Євгенія Більченко назвала Україну "американською колонією", її усунули від педагогічної роботи в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова.