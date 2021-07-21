"Ликвидировали целую кафедру": из НПУ уволили профессора Бильченко, угодившую в языковой скандал

Профессору НПУ предложили перевестись на другие "вакантные" должности. За время отстранения от педагогической работы Евгения Бильченко показала самый высокий рейтинг по ведению научной работы.

Профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко сократили со своей должности по решению Ученого совета, сообщила преподаватель в своем Facebook.

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Евгения Бильченко рассказала, что кафедра культурологии и философской антропологии НПУ имени Михаила Драгоманова была ликвидирована по решению Ученого совета университета от 30 июля 2021 года.

В связи с ликвидацией кафедры культурологии и философской антропологии должность, которую занимала доктор культурологии, профессор Евгения Бильченко, также попала под сокращение.

"Должность, которую вы занимаете, подлежит сокращению 20.09.2021 года в соответствии с п.1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины. Предлагаем вам с вашего согласия перевод на другие вакантные должности в университете, с которыми вы можете ознакомиться в отделе кадров", — говорится в копии приказа, который опубликовала Евгения Бильченко в своем Facebook.

[ + – ] Приказ НПУ

Профессор НПУ утверждает, что руководство учебного заведения пошло на ликвидацию кафедры, чтобы ее потом уволили с занимаемой должности. Более того, как пишет Евгения Бильченко, в ходе внутреннего расследования Ученый совет не смог доказать ни профнепригодность, ни аморальный поступок самого профессора после ее публичных заявлений.

"За время отстранения от педагогической работы я занялась научной так плотно, что это видно по моему рейтингу: прилагаю рейтинг рядом с приказом об увольнении. У меня не просто первое место, а первое место с немыслимым отрывом. Об этом в университете все знают. Считает машина. Там всё объективно. Часть проведённых мной научных конференций и статей, примерно третья часть, была совместно с российскими коллегами. Я ни о чем не жалею. Ни о чем", — продолжила Бильченко в своей публикации.

[ + – ] Рейтинг преподавателей

Доктор культурологии призналась, что была счастлива, когда с единомышленниками она собиралась "от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга", и пожелала, чтобы весь мир узнал, "как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими".

[ + – ] Пост Евгении Бильченко в Facebook

Редакция издания Фокус пыталась связаться с приемной ректора НПУ имени Михаила Драгоманова и пресс-службой ректората для подтверждения информации о ликвидации кафедры культурологии и философской антропологии и увольнении Евгении Бильченко, но никто из компетентных лиц трубку не взял.

Если руководство Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова захочет прокомментировать ситуацию с ликвидацией кафедры и сокращением Евгении Бильченко — редакция Фокуса добавит в материал их официальный комментарий.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как скандал вокруг Евгении Бильченко работает на раскол украинского общества.

Также Фокус сообщал, что профессор НПУ Евгения Бильченко спровоцировала скандал в соцсетях, раскритиковав новый закон о функционировании государственного языка. Доктор культурологии назвала документ "непристойным", а Украину в своем посте обозначила "опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Профком учебного заведения раскритиковал позицию Евгении Бильченко, назвав ее заявления "антиукраинскими" и "антинародными". После того, как Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией", ее отстранили от педагогической работы в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.