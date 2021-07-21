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"Ликвидировали целую кафедру": из НПУ уволили профессора Бильченко, угодившую в языковой скандал

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Евгения Бильченко, профессор Евгения Бильченко, увольнение Евгении Бильченко
Евгения Бильченко

Профессору НПУ предложили перевестись на другие "вакантные" должности. За время отстранения от педагогической работы Евгения Бильченко показала самый высокий рейтинг по ведению научной работы.

Профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко сократили со своей должности по решению Ученого совета, сообщила преподаватель в своем Facebook.

Евгения Бильченко рассказала, что кафедра культурологии и философской антропологии НПУ имени Михаила Драгоманова была ликвидирована по решению Ученого совета университета от 30 июля 2021 года.

В связи с ликвидацией кафедры культурологии и философской антропологии должность, которую занимала доктор культурологии, профессор Евгения Бильченко, также попала под сокращение.

"Должность, которую вы занимаете, подлежит сокращению 20.09.2021 года в соответствии с п.1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины. Предлагаем вам с вашего согласия перевод на другие вакантные должности в университете, с которыми вы можете ознакомиться в отделе кадров", — говорится в копии приказа, который опубликовала Евгения Бильченко в своем Facebook.

Евгения Бильченко, Евгения Бильченко НПУ, увольнение Евгении Бильченко
Приказ НПУ

Профессор НПУ утверждает, что руководство учебного заведения пошло на ликвидацию кафедры, чтобы ее потом уволили с занимаемой должности. Более того, как пишет Евгения Бильченко, в ходе внутреннего расследования Ученый совет не смог доказать ни профнепригодность, ни аморальный поступок самого профессора после ее публичных заявлений.

"За время отстранения от педагогической работы я занялась научной так плотно, что это видно по моему рейтингу: прилагаю рейтинг рядом с приказом об увольнении. У меня не просто первое место, а первое место с немыслимым отрывом. Об этом в университете все знают. Считает машина. Там всё объективно. Часть проведённых мной научных конференций и статей, примерно третья часть, была совместно с российскими коллегами. Я ни о чем не жалею. Ни о чем", — продолжила Бильченко в своей публикации.

Евгения Бильченко, Евгения Бильченко НПУ
Рейтинг преподавателей

Доктор культурологии призналась, что была счастлива, когда с единомышленниками она собиралась "от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга", и пожелала, чтобы весь мир узнал, "как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими".

Пост Евгении Бильченко в Facebook

Редакция издания Фокус пыталась связаться с приемной ректора НПУ имени Михаила Драгоманова и пресс-службой ректората для подтверждения информации о ликвидации кафедры культурологии и философской антропологии и увольнении Евгении Бильченко, но никто из компетентных лиц трубку не взял.

Если руководство Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова захочет прокомментировать ситуацию с ликвидацией кафедры и сокращением Евгении Бильченко — редакция Фокуса добавит в материал их официальный комментарий.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как скандал вокруг Евгении Бильченко работает на раскол украинского общества.

Также Фокус сообщал, что профессор НПУ Евгения Бильченко спровоцировала скандал в соцсетях, раскритиковав новый закон о функционировании государственного языка. Доктор культурологии назвала документ "непристойным", а Украину в своем посте обозначила "опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". 

Профком учебного заведения раскритиковал позицию Евгении Бильченко, назвав ее заявления "антиукраинскими" и "антинародными". После того, как Евгения Бильченко назвала Украину "американской колонией", ее отстранили от педагогической работы в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.