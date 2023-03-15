Задержаны 6 человек: в Польше выявили скрытую агентурную сеть РФ

По словам бывшего заместителя начальника Службы военной контрразведки Мацея Матысяка, помимо сбора информации о количестве транспортных средств и разновидности техники, поступающей в Украину, агенты РФ могли готовить диверсии.

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Спецслужбы Польши выявили шпионскую сеть, работающую на РФ. Задержаны шесть человек, которые должны были вести подрывную деятельность. На железных дорогах и объектах критической инфраструктуры введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает польское радио RMF24.

По информации журналистов, все задержанные — иностранцы. Пресечь их деятельность помогли записи скрытых камер наблюдения на важных дорогах и железнодорожных узлах.

Подозрительная активность фиксировалась по преимуществу на участках железнодорожных путей Подкарпатского воеводства, включая и район аэропорта в Ясенке возле Жешува, главном перевалочным пунктом, через который идут поставки западных вооружений в Украину.

Польские спецслужбы и полиция работают в усиленном режиме, для охраны ключевых объектов инфраструктуры привлечены дополнительные силы.

По словам бывшего заместителя начальника Службы военной контрразведки (СКВ) Мацея Матысяка, первичной задачей подозреваемых был сбор информации, но, вполне возможно, что они готовили диверсии.

В первую очередь, собирались данные о количестве транспортных средств и разновидности техники, поступающей в Украину из стран Запада. Это было нужно с тем, чтобы оценить объемы поставляемой военной помощи или же для проведения диверсий.

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