Затримано 6 осіб: у Польщі виявили приховану агентурну мережу РФ

За словами колишнього заступника начальника служби воєнної контррозвідки Мацея Матисяка, крім збору інформації про кількість транспортних засобів та різновид техніки, що надходить в Україну, агенти РФ могли готувати диверсії.

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Спецслужби Польщі виявили шпигунську мережу, яка працює на РФ. Затримано шістьох осіб, які мали вести підривну діяльність. На залізницях та об'єктах критичної інфраструктури запроваджено режим підвищеної готовності. Про це повідомляє польське радіо RMF24.

За інформацією журналістів, усі затримані – іноземці. Припинити їхню діяльність допомогли записи прихованих камер спостереження на важливих дорогах та залізничних вузлах.

Підозрювальна активність фіксувалася переважно на ділянках залізничних колій Підкарпатського воєводства, включно і район аеропорту в Ясенці біля Жешува, головним перевалочним пунктом, через який йдуть постачання західних озброєнь в Україну.

Польські спецслужби та поліція працюють у посиленому режимі, для охорони ключових об'єктів інфраструктури залучено додаткові сили.

За словами колишнього заступника начальника Служби воєнної контррозвідки (ВКВ) Мацея Матисяка, первинним завданням підозрюваних був збір інформації, але цілком можливо, що вони готували диверсії.

Насамперед збиралися дані про кількість транспортних засобів та різновид техніки, що надходить в Україну з країн Заходу. Це було потрібно для того, щоб оцінити обсяги воєнної допомоги, що постачається, або ж для проведення диверсій.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними французьких журналістів, після обстрілу фосфорними бомбами міста Часів Яр виникла пожежа площею з футбольне поле.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів, де пройде ще одна вирішальна битва за Бахмут. Спостерігається рух росіян у бік Лимана, і саме просування північ може сприяти захопленню Краматорська і Слов'янська.