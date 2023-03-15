Змінили тактику: український воєнний розповів, де відбудеться ще одна вирішальна битва за Бахмут

За словами бійця з позивним "Туман", російські війська почали рух до Лимана. Саме просування на північ може допомогти їм захопити Краматорськ та Слов'янськ.

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Російські війська намагаються затиснути Бахмут у "кліщі". Більше того, вони можуть спробувати зробити таку саму тактику на ширшій ділянці фронту. Про це розповів журналістам Reuters український воєнний Андрій із позивним "Туман".

"З початку лютого росіяни зробили від 40 до 50 спроб атакувати, але ми відобразили їх усі", — сказав він.

Він також зазначив, що російські війська нещодавно змінили напрямок атаки, мабуть, мавши намір піти дорогою до Лимана в Луганській області.

"Це другий основний напрямок (після Бахмута), який дуже цікавий противнику, бо якщо вони дійдуть до Лимана, то далі Краматорськ та Слов'янськ", — сказав "Туман".

"Туман" сказав, що посилені атаки в лютому, ймовірно, являли собою той наступ Росії, на який західні воєнні експерти чекали ще взимку.

Український воєнний зазначив, що ЗСУ так посилено борються за Бахмутський район, оскільки, захопивши його, окупанти зможу становити значно більшу загрозу для міст Донецької області, що залишилися.

Щоправда, деякі аналітики заявили, що хоча це може бути наміром Москви, у ЗС РФ і ПВК "Вагнер" немає можливостей для реалізації цього плану. Особливо, якщо зважати на те, з якими труднощами зіткнулася Росія, воювавши за Бахмут.

"Противнику буде потрібно багато сил, щоб зайняти цей рубіж (Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка) і тому вважаю малоймовірним, врахувавши втрати, які російські війська вже зазнають", — сказав Олександр Мусієнко.

Тактика російських військ

Як розповів журналістам військовий Олександр, який також служить із "Туманом" в одному батальйоні, росіяни пересуваються штурмовими групами. Наступ минає хвилями. Так коли всіх першої хвилі ліквідували, командування запускає другу хвилю.

"Вночі вони завжди нападають пішки, а ми сидимо, дивимося в тепловізори та стріляємо в них", — сказав Олександр.

Заступник командира психологічної підтримки Сергій Павлович розповів журналістам, що всі бійці дуже втомилися. За його словами, це головна проблема, проте мотивація воювати з окупантами є дуже високою.

Воєнний медик Михайло Анест сказав, що найзапекліші бої були у лютому, коли за один день поранених набиралося до 20 солдатів.

"Йде сильний артилерійський та мінометний вогонь", — сказав він.

Сам "Туман" вважає, що незабаром може розпочатися контрнаступ українських сил. Так, уже готується безліч резервних батальйонів.

"Зараз весна, і погода не така вже сприятлива… тому я думаю, що у квітні вона настане", — сказав він.

Нагадаємо, що 15 березня Пригожин похвалився взяттям села Залізничне, в якому проживало лише 2 особи, біля Бахмута. За словами голови ПВК "Вагнер", населений пункт на Донеччині вдалося захопити "при снарядному голоді та у найважчих боях".