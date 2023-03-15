Изменили тактику: украинский военный рассказал, где пройдет еще одна решающая битва за Бахмут

По словам бойца с позывным "Туман", российские войска начали движение к Лиману. Именно продвижение на север может помочь им захватить Краматорск и Славянск.

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Российские войска пытаются зажать Бахмут в "клещи". Более того, они могут попытаться предпринять ту же тактику на более широком участке фронта. Об этом рассказал журналистам Reuters украинский военный Андрей с позывным "Туман".

"С начала февраля они (россияне, — ред.) предприняли от 40 до 50 попыток атаковать, но мы отразили их все", — сказал он.

Он также отметил, что российские войска недавно изменили направление атаки, по-видимому, намереваясь пойти по дороге к Лиману в Луганской области.

"Это второе основное направление (после Бахмута), которое очень интересно противнику, потому что если они дойдут до Лимана, то дальше Краматорск и Славянск", — сказал "Туман".

"Туман" сказал, что усиленные атаки в феврале, вероятно, представляли собой то наступление России, которого западные военные эксперты ожидали еще зимой.

Украинский военный отметил, что ВСУ так усиленно сражаются за Бахмутский район, так как, захватив его, оккупанты смогу представлять куда большую угрозу для оставшихся городов Донецкой области.

Правда, некоторые аналитики заявили, что, хотя это может быть намерением Москвы, у ВС РФ и ЧВК "Вагнер" нет возможностей для реализации этого плана. Особенно, если учитывать то, с каким трудностями столкнулась Россия, воюя за Бахмут.

"Противнику потребуется много сил, чтобы занять этот рубеж (Славянск-Краматорск-Константиновка) и поэтому считаю маловероятным, учитывая потери, которые российские войска уже несут", — сказал Александр Мусиенко.

Тактика российских войск

Как рассказал журналистам военный Александр, который также служит с "Туманом" в одном батальоне, россияне передвигаются штурмовыми группами. Наступление проходит волнами. Так, когда всех первой волны ликвидировали, командование запускает вторую волну.

"Ночью они всегда нападают пешком, а мы сидим, смотрим в тепловизоры и стреляем в них", — сказал Александр.

Заместитель командира по психологической поддержке Сергей Павлович рассказал журналистам, что все бойцы очень устали. По его словам, это главная проблема, однако мотивация воевать с оккупантами очень высока.

Военный медик Михаил Анест сказал, что самые ожесточенные бои были в феврале, когда за один день раненых набиралось до 20 солдат.

"Идет сильный артиллерийский и минометный огонь", — сказал он.

Сам "Туман" считает, что в скором времени может начаться контрнаступление украинских сил. Так, уже готовится множество резервных батальонов.

"Сейчас весна, и погода не такая уж благоприятная… поэтому я думаю, что в апреле она наступит", — сказал он.

Напомним, что 15 марта Пригожин похвастался взятием села Зализничное, в котором проживало всего 2 человека, возле Бахмута. По словам главы ЧВК "Вагнер", населенный пункт в Донецкой области удалось захватить "при снарядном голоде и в тяжелейших боях".