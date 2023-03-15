"Пожар площадью с футбольное поле": РФ обстреляла Часов Яр фосфорными бомбами, — СМИ

По утверждениям сотрудников информагентства AFP, местность возле Часова Яра обстреляли с российских позиций двумя снарядами, которые выпускали небольшие горящие шары белого фосфора.

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Накануне, 15 марта, во время обстрела города Часов Яр в Донецкой области с российских позиций летели снаряды с белым фосфором, сообщают находившиеся на месте журналисты агентства "Франс-Пресс".

По утверждениям сотрудников информагентства, два снаряда были выпущены с интервалом в пять минут по незаселенной местности возле города Часов Яр.

Свидетели слышали свистящий звук снарядов и видели разрывы боеприпасов, которые выпускали небольшие горящие шары белого фосфора.

Эти шары зажгли растительность по обеим сторонам дороги, площадь возгорания — примерно с футбольное поле.

По оценкам журналистов AFP, ближайшие дома находились в 200 метрах от обстрелянного района.

Что такое фосфорные бомбы?

Фосфорные боеприпасы — разновидность зажигательных боеприпасов с белым фосфором или смесями на его основе. Температура горения белого фосфора может доходить до 1300 °C, при этом обильно выделяется густой белый дым.

Горение продолжается, пока не выгорит все вещество, или не прекратится доступ кислорода. Попадание на кожу горящего белого фосфора приводит к тяжелым ожогам. При вдыхании фосфорных паров, как и при попадании в желудочно-кишечный тракт, наступает острое отравление.

Фосфорные бомбы в Попасной

Применение фосфорных боеприпасов в отношении гражданского населения запрещено Женевской конвенцией, однако их использование против армии противника не под запретом.

Фосфорные бомбы в Ирпене

Журналисты не смогли подтвердить, находился ли обстрелянный объект в районе, подконтрольном украинским силам.

Применение фосфорных снарядов в Украине Применение фосфорных снарядов в Украине Применение фосфорных снарядов в Украине

Представители Украины неоднократно обвиняли РФ в применении фосфорных бомб, в том числе и против мирных жителей. Москва, в свою очередь, категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

Ранее Фокус сообщал, что бойцов ВСУ, находившихся в бронеавтомобиле в районе Часова Яра, накрыло осколками запрещенных кассетных снарядов.

Напомним, что, по данным журналистов, Украина попросила у США кассетные бомбы, которые можно сбрасывать на оккупантов с дронов.