"Пожежа площею з футбольне поле": РФ обстріляла Часів Яр фосфорними бомбами, — ЗМІ

За твердженнями співробітників інформагентства AFP, місцевість біля Часового Яру обстріляли з російських позицій двома снарядами, які випускали невеликі кульки білого фосфору, що горять.

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Напередодні, 15 березня, під час обстрілу міста Часового Яру у Донецькій області з російських позицій летіли снаряди з білим фосфором, повідомляють журналісти агентства "Франс-Прес", що знаходилися на місці.

За твердженнями співробітників інформагентства, два снаряди були випущені з інтервалом у п'ять хвилин незаселеною місцевістю біля міста Часів Яр.

Свідки чули свистячий звук снарядів і бачили розриви боєприпасів, які випускали невеликі кульки білого фосфору.

Ці кулі запалили рослинність по обидва боки дороги, площа займання — приблизно з футбольного поля.

За оцінками журналістів AFP, найближчі будинки знаходилися за 200 метрів від обстріляного району.

Що таке фосфорні бомби?

Фосфорні боєприпаси – різновид запальних боєприпасів з білим фосфором або сумішами на його основі. Температура горіння білого фосфору може сягати 1300 °C, у своїй рясно виділяється густий білий дим.

Горіння продовжується, доки не вигорить вся речовина, або не припиниться доступ кисню. Попадання на шкіру білого фосфору, що горить, призводить до важких опіків. При вдиханні фосфорної пари, як і при попаданні в шлунково-кишковий тракт, настає гостре отруєння.

Фосфорні бомби у Попасній

Застосування фосфорних боєприпасів щодо цивільного населення заборонено Женевською конвенцією, проте їхнє використання проти армії противника не під забороною.

Фосфорні бомби в Ірпені

Журналісти не змогли підтвердити, чи обстріляний об'єкт знаходився в районі, підконтрольному українським силам.

Застосування фосфорних снарядів в Україні Застосування фосфорних снарядів в Україні Застосування фосфорних снарядів в Україні

Представники України неодноразово звинувачували РФ у застосуванні фосфорних бомб, зокрема проти мирних жителів. Москва, зі свого боку, категорично відкидає всі звинувачення на свою адресу.

Раніше Фокус повідомляв, що бійців ЗСУ, які перебували в бронеавтомобілі в районі Часового Яру, накрило уламками заборонених касетних снарядів.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, Україна попросила у США касетні бомби, які можна скидати на окупантів із дронів.