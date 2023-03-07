Україна просить у США касетні бомби, щоб скидати їх на окупантів з дронів, — ЗМІ

За словами журналістів, касетні боєприпаси Mk-20 Rockeye II допоможуть зупинити атаки "живої сили" на Бахмут із боку РФ.

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Україна розширила запит США на касетні боєприпаси, щоб адаптувати їх для скидання з безпілотників. Про це пише видання Reuters з посиланням на заяву Джейсона Кроу та Адама Сміта, які працюють у комітеті Палати представників у справах збройних сил.

Україна хоче отримати Mk-20 Rockeye II. Також Київ запросив ще 155 мм касетні артилерійські боєприпаси.

За словами американських законодавців, українські представники закликали представників США на Мюнхенській конференції з безпеки переконати Білий дім схвалити постачання. Україна сподівається, що касетні боєприпаси дадуть їй перевагу у запеклій боротьбі з російськими військами на сході.

Журналісти також заявили, що посольство України у США передало їм інформацію від Міноборони. Неназваний представник РНБО України також сказав, що Київ та Вашингтон тісно координують, говорячи про військову допомогу, проте поки що нічого нового сказати не можна.

У матеріалі йдеться, що в Україні сподіваються, що Mk-20 Rockeye II допоможуть зупинити атаки "живої сили" на Бахмут з боку РФ. Так, Mk-20 скидається за допомогою літака. Під час падіння боєприпас випускає понад 240 лінійних кумулятивних зарядів.

Як розповів представник Демократичної партії США Сміт, українські військові вважають, що ці заряди "мають кращу бронебійну здатність", ніж ті, які ЗСУ зараз скидають із безпілотників. Однак Сміт сумнівається, що президент Джо Байден схвалить таке постачання.

Журналісти зазначили, що корпорація Textron Systems припинила виробництво MK-20 у 2016 році після того, як Сполучені Штати припинили продаж Саудівської Аравії. Проте, за словами неназваного помічника конгресмена, на військових складах США перебуває понад 1 мільйон таких боєприпасів.

Що таке Mk-20 Rockeye II

Касетний боєприпас також називають CBU-100. Використовується переважно проти танків та іншої бронетехніки. Являє собою бомбу вільного падіння повітряного базування. Такий боєприпас важить 222 кг. Як саме Україна планує адаптувати їх для скидання з БПЛА, не уточнюється.

Раніше у ЗСУ розповіли, що потрібно для успішного наступу. За словами спікера східного угруповання військ Сергія Череватого, українські військові потребують важких танків, новітніх систем вогневої поразки та навченості особового складу.

У CNN заявили, що в НАТО підрахували, що втрати РФ під Бахмутом у 5 разів більші, ніж у ЗСУ. Анонімне джерело з оборонного Альянсу стверджує, що навіть попри "сприятливе" співвідношення цифр Україна втрачає колосальну кількість живої сили в спробах зберегти контроль над містом.