Втрати РФ під Бахмутом у 5 разів більші, ніж у ЗСУ: підрахунок від НАТО, — CNN

Анонімне джерело з оборонного Альянсу стверджує, що навіть попри "сприятливе" співвідношення цифр Україна втрачає колосальну кількість живої сили в спробах зберегти контроль над містом.

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Російська Федерація в боях за Бахмут втратила вп'ятеро більше солдатів, ніж українська сторона. Про це повідомило анонімне джерело з НАТО порталу CNN.

П'ять ліквідованих російських окупантів припадають на одного загиблого бійця ЗСУ в районі оточеного боями Бахмута на Донеччині. Джерело цієї інформації відзначило, що оцінка є обґрунтованою і вона зроблена на даних розвідки НАТО.

Водночас навіть попри таке сприятливе, на перший погляд, співвідношення, Україна продовжує зазнавати значних втрат у спробах оборони міста.

Українські військові, як згадують у виданні, неодноразово заявляли про те, що ЗСУ завдають ЗС РФ колосальних втрат у спробах захопити Бахмут. Зокрема, після візиту до міста про це говорив командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Наші захисники завдали значних втрат противнику, знищили велику кількість машин, змусили найкращі штурмові підрозділи "Вагнера" боротися та скоротили наступальний потенціал противника", — говорив він.

Оборона Бахмута: що відомо

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювалося питання щодо необхідності подальшого утримання контролю над містом, попри ймовірність оточення. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявили, що потрібно не лише продовжувати оборону, а й значно зміцнити позиції ЗСУ на цьому напрямі.

6 березня портал NYT писав, що, попри загрозу оточення, ЗСУ все ж таки перейшли в наступ у Бахмуті. За даними видання, Сили оборони відбили російські війська від останнього головного шосе, яке веде до міста, що дозволило зберегти головну лінію постачання.

Цього ж дня генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер заявив, що Сили оборони здатні утримати Бахмут упродовж кількох днів і навіть тижнів.