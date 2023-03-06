Оборона Бахмута: австрійський генерал вважає, що місто вистоє ще тижні

Бруно Гофбауер вважає, що Збройні сили РФ не мають достатньо навчених військ і необхідних засобів для проведення масштабного наступу в Донецькій області.

Related video

Українські збройні сили здатні утримати Бахмут упродовж кількох днів і навіть тижнів. Але навіть якщо місто доведеться залишити, це не дасть змоги російським військам перейти до широкомасштабного наступу на Донеччині. Такого висновку 6 березня дійшов генерал-майор Збройних сил Австрії Бруно Гофбауер, передає німецький телеканал n-tv.

"Схоже на те, що Україна зможе утримати Бахмут протягом наступних кількох днів та тижнів", — сказав він.

За словами генерала, російська армія на сьогодні не має достатньо навчених солдатів та технічних ресурсів, необхідних для масштабної наступальної операції.

"Якщо Бахмут впаде, я припускаю, що, як і в останні місяці, росіяни не мають сил, які мають підготовку, обладнання та ударну міць, щоб провести тут повномасштабний наступ", — підкреслив Гофбауер.

До практично аналогічного висновку дійшов і міністр оборони США Ллойд Остін. Глава Пентагону відмовився робити будь-які прогнози щодо Бахмута, але водночас висловив переконання, що взяття міста російськими військами мають скоріше символічне значення, ніж стратегічне та оперативне.

Утримання Бахмута

Західні джерела 6 березня поінформували про ситуацію, що склалася у прифронтовому місті. За даними Інституту вивчення війни, українські підрозділи можуть частково покинути Бахмут. Однак російські війська будуть змушені зупинитися, що, ймовірно, створить умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Тим часом, стало відомо, що президент Володимир Зеленський 6 березня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час обговорення обстановки в Бахмуті військове керівництво висловило думку, що потрібно не лише продовжувати оборону Бахмуту, а й зміцнити позиції українських захисників.