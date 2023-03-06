Падіння Бахмута не означає, що Росія змінила хід великої війни, – голова Пентагону

За оцінкою Ллойда Остіна, місто в Донецькій області має більше символічне, ніж оперативне значення. Найманці з ПВК "Вагнер" виявилися ефективнішими за сили армії РФ, додав він.

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Місто Бахмут Донецької області має більше символічне, ніж оперативне значення. Таку оцінку дав Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Йорданії, повідомив 6 березня американський канал CNBC.

"Я думаю, що це радше символічне значення, ніж стратегічне й оперативне", — сказав Остін, відмовившись робити прогнози щодо взяття Бахмута російськими загарбниками.

Глава Пентагону впевнений, що "падіння Бахмута необов'язково означає зміну ходу бойових дій військовими РФ".

Остін сказав, що якщо українські сили вирішать передислокуватися на захід від Бахмута, це не означає стратегічної невдачі, повідомило агентство Reuters.

[ + – ] Українські військові могли розпочати обмежений відступ у східній частині Бахмута Фото: Getty

Американський військовий порівняв бойові можливості регулярних військ Росії та найманців із ПВК "Вагнер".

"Я сказав би, що сили "Вагнера" були трохи ефективніші, ніж російські сили. При цьому ми не бачили зразкових дій російських військ", — додав він.

Очікується, що голова Пентагону, який прибув в Амман 5 березня, чинитиме тиск на ізраїльських лідерів, щоб вони знизили напруженість на Західному березі та зміцнили зв'язки на переговорах з єгипетськими лідерами. У США у регіоні маже 30 000 військовослужбовців, вони вважаються основною силою у боротьбі з впливом Ірану, пише Reuters.

Обстановка в Бахмуті станом на 6 березня

Американський Інститут вивчення війни у зведенні за 5 березня писав про можливий обмежений відступ ЗСУ у східній частині Бахмута. Незважаючи на це, українські військові можуть продовжувати завдавати ударів, а російські сили — зазнавати втрат.

Зокрема, на відступ ЗСУ зі східного берега річки Бахмутки вказує зруйнований 3 березня залізничний міст.

Цього ж дня видання The Wall Street Journal повідомило про успіхи плану ЗС РФ у Бахмуті щодо виснаження ЗСУ. "Вагнерівці" просунулися до центру міста зі сходу та півночі, зазначили автори.

Заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко 6 березня розповідав про обстріл міста ЗС РФ. За його описом, ситуація в Бахмуті нагадує пекло — його обстрілюють з артилерії, мінометів та РСЗВ.

Назаренко закликав не вірити заявам російських пропагандистів щодо оточення Бахмута, адже вони хочуть посіяти паніку серед українців.

Колишній генерал австралійської армії Мік Раян не вважає катастрофою відступ ЗСУ з Бахмута.