План ПВК "Вагнер" виснажити ЗСУ у Бахмуті спрацював, а на Зеленського зростає тиск, — WSJ

Україна, як запевняють журналісти, зазнала великих втрат протягом 8 місяців боїв за Бахмут, втративши частину військ, необхідних для проведення весняного контрнаступу.

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План російських окупантів у Бахмуті на Донеччині — виснажити ЗСУ спрацював. На президента Володимира Зеленського зростає тиск, щоб він дав наказ ЗСУ залишити місто. Про це 5 березня повідомляє The Wall Street Journal.

"Завдяки своїй політиці страти на місці військових, які намагаються відступити або здатися, і ігнорування втрат, які є шокувальними в сучасній війні, одноразові батальйони "Вагнера" стали унікальною загрозою для українських захисників. Жоден військовий командир у демократичному суспільстві не може посилати хвилю за хвилею солдатів на майже вірну смерть, щоб отримати кілька метрів землі. Навіть регулярні ЗС РФ, відомі своєю високою толерантністю до втрат, ухиляються від відправлення військ на явно самовбивчі місії. Проте саме такий підхід дозволив Вагнеру підійти до захоплення Бахмута ціною, яку українські та західні офіційні особи оцінюють у десятки тисяч російських втрат", — йдеться в публікації видання.

Зазначається, що "вагнерівцям" у Бахмуті вдалося просунутися до центру міста зі сходу та півночі, оскільки підрозділи Сил оборони України відступили на захід від річки Бахмутка, яка протікає через місто. ЗСУ боролися за контроль над двома маршрутами постачання до Бахмута, які залишилися, з важкими артилерійськими перестрілками на лінії фронту.

Україна, як запевняють західні журналісти, також зазнала великих втрат протягом 8 місяців боїв за Бахмут, втративши частину військ, необхідних для проведення весняного наступу з новою зброєю, яку надали США та союзники. На президента Володимира Зеленського зростає тиск, щоб він дав наказ ЗСУ залишити місто, що стане першим таким значним відступом Києва з минулого літа.

Українські захисники розповідають, що бійці ПВК "Вагнер" за день можуть атакувати 18 хвилями 24 години на добу.

"Боєць ПВК "Вагнер" не має можливості відступити. Їхній єдиний шанс вижити — продовжувати рухатися вперед. І ця тактика працює. Це — війна зомбі. Вони кидають у нас гарматне м’ясо, щоб завдати максимальної шкоди. Очевидно, ми не можемо відповісти так само, тому що у нас не так багато особового складу, і ми чутливі до втрат", — розповів старший лейтенант Петро Горбатенко, командир батальйону Третьої штурмової бригади, одного з українських підрозділів ЗСУ на Бахмутському фронті.

За словами очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, метою угруповання було не стільки взяти Бахмут, скільки розгромити українську армію. До певної міри цей план спрацював: оскільки протягом останніх місяців Україна направила кілька своїх найкращих бригад для захисту міста, навіть одностороннє співвідношення втрат на користь України зрештою спрацювало на користь Москви, враховуючи більшу кількість населення Росії.

Такі втрати в районі Бахмута, повідомляє видання, ставлять під загрозу здатність Києва здійснити стратегічний контрнаступ після того, як навесні завершиться нинішній грязьовий сезон і ґрунтові дороги знову стануть проїзними.

"Війну виграє не та сторона, яка завойовує територію, а та сторона, яка знищує збройні сили супротивника", — сказав старший лейтенант Горбатенко, командир батальйону третьої штурмової бригади. "Тут ми використовуємо надто великий наступальний потенціал, який нам знадобиться для прориву, коли український чорнозем підсохне".

ЗСУ можуть проводити обмежений відступ у східній частині Бахмута і продовжувати завдавати втрат ЗС РФ. Водночас здається неминучим, що надалі ЗС РФ будуть змушені зупинитися, і це створить сприятливі умови для контрнаступу Сил оборони України, повідомляють аналітики "Інституту дослідження війни" у зведенні за 5 березня.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 5 березня розповів, що "після Бахмута" вагнерівці "перезавантажуватимуться", а їх чисельність зменшиться. За словами Пригожина, вагнерівці повинні перетворитися з просто приватної військової компанії та "найкращої у світі армії" на "армію з ідеологією".