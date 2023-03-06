План ЧВК "Вагнер" истощить ВСУ в Бахмуте сработал, а на Зеленского растет давление, — WSJ

Украина, как утверждают журналисты, понесла большие потери в течение 8 месяцев боев за Бахмут, потеряв часть войск, необходимых для проведения весеннего наступления, пишет The Wall Street Journal.

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План российских окупантов в Бахмуте Донецкой области — истощить ВСУ сработал. На президента Владимира Зеленского растет давление, чтобы он приказал ВСУ покинуть город. Об этом 5 марта сообщает The Wall Street Journal.

"Благодаря своей политике казни на месте военных, пытающихся отступить или сдаться, и игнорирование потерь, шокирующих в современной войне, одноразовые батальоны "Вагнера" стали уникальной угрозой для украинских защитников. Ни один военный командир в демократическом обществе не может посылать волну за волну солдат на почти верную смерть, чтобы получить несколько метров земли. Даже регулярные ВС РФ, известные своей высокой толерантностью к потерям, уклоняются от отправления войск на явно самоубийственные миссии. Однако именно такой подход позволил Вагнеру подойти к захвату Бахмута ценой, которую украинские и западные официальные лица оценивают в десятки тысяч российских потерь", — говорится в публикации издания.

Отмечается, что "вагнеровцам" в Бахмуте удалось продвинуться в центр города с востока и севера, поскольку подразделения Сил обороны Украины отступили к западу от реки Бахмутка, протекающей через город. ВСУ боролись за контроль над двумя оставшимися маршрутами поставки в Бахмут с тяжелыми артиллерийскими перестрелками на линии фронта.

Украина, как уверяют западные журналисты, также понесла большие потери в течение 8 месяцев боев за Бахмут, потеряв часть войск, необходимых для проведения весеннего наступления с новым оружием, предоставленным США и союзниками. На президента Владимира Зеленского растет давление, чтобы он дал приказ ВСУ покинуть город, который станет первым столь значительным отступлением Киева с прошлого лета.

Украинские защитники рассказывают, что бойцы ЧВК "Вагнер" в день могут атаковать 18 волнами 24 часа в сутки.

"Боец ПВК "Вагнер" не имеет возможности отступить. Их единственный шанс выжить — продолжать двигаться вперед. И эта тактика работает. Это — война зомби. Они бросают в нас пушечное мясо, чтобы нанести максимальный ущерб. Очевидно, мы не можем ответить так же, потому что у нас не так много личного состава, и мы чувствительны к потерям", — рассказал старший лейтенант Петр Горбатенко, командир батальона Третьей штурмовой бригады, одного из украинских подразделений ВСУ на Бахмутском фронте.

По словам главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, целью группировки было не столько взять Бахмут, сколько разгромить украинскую армию. В определенной степени этот план сработал: поскольку в последние месяцы Украина направила несколько своих лучших бригад для защиты города, даже одностороннее соотношение потерь в пользу Украины в конце концов сработало в пользу Москвы, учитывая большее количество населения России.

Такие потери в районе Бахмута, сообщает издание, ставят под угрозу способность Киева совершить стратегическое контрнаступление после того, как весной завершится нынешний грязевой сезон и грунтовые дороги снова станут проездными.

"Войну выигрывает не та сторона, которая завоевывает территорию, а сторона, которая уничтожает вооруженные силы противника", — сказал старший лейтенант Горбатенко, командир батальона третьей штурмовой бригады. "Здесь мы используем слишком большой наступательный потенциал, который нам понадобится для прорыва, когда украинский чернозем подсохнет".

ВСУ могут проводить ограниченное отступление в восточной части Бахмута и продолжать наносить урон ВС РФ. В то же время, кажется неизбежным, что в дальнейшем ВС РФ будут вынуждены остановиться, и это создаст благоприятные условия для контрнаступления Сил обороны Украины, сообщают аналитики "Института исследования войны" в сведении за 5 марта.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 5 марта рассказал, что "после Бахмута" вагнеровцы будут "перезагружаться", а их численность уменьшится. По словам Пригожина, вагнеровцы должны превратиться из просто частной военной компании и "лучшей в мире армии" в "армию с идеологией".