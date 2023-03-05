"Армия с идеологией": Пригожин рассказал, что будет с ЧВК "Вагнер" после Бахмута

"Лучшую в мире армию" ждут большие перемены.

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Российский бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о планах на свое военное формирование "после Бахмута". Видео с заявлением опубликовала его пресс-служба в воскресенье, 5 марта.

Так, бизнесмен уверен, что россияне все-таки смогут захватить Бахмут. После этого вагнеровцы будут "перезагружаться", а их численность уменьшится. Затем Пригожин надеется набрать в свою ЧВК новых людей из различных российских регионов.

По словам Пригожина, вагнеровцы должны превратиться из просто частной военной компании и "лучшей в мире армии" в "армию с идеологией".

"Эта идеология — борьба за справедливость. Потому что у иностранных армий, блока НАТО и так далее — у них есть идеи того, что они борются за демократию. Но, как сказал один из героев фильма "Турист": "Вы за демократию, а мы за справедливость", — высказался россиянин.

[ + – ] "ЧВК "Вагнер" должна превратиться из просто частной, лучшей в мире, армии, способной защищать государство, в армию с идеологией", — заявил Пригожин

Пригожин подчеркнул, что надеется собрать под крылом своего военного формирования очень большое количество людей.

При этом он заявил, что на все предложения из Москвы отправить "вагнеровцев" в глубокий тыл, его бойцы будут жестко отвечать.

"ЧВК "Вагнер" будет и дальше заниматься защитой нашей страны [РФ], и ЧВК "Вагнер" абсолютно наплевать, хотят ли этого в различных других инстанциях", — уточнил бизнесмен.

Глава ЧВК "Вагнер" предостерег, что если военное руководство страны-агрессора будет "жевать сопли", то Россия перестанет существовать.

"Министры приходят и уходят, а русский народ остается. А ЧВК "Вагнер" состоит из русского народа", — прокомментировал Пригожин, очевидно имея в виду свой конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, 5 марта Пригожин также заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута фронт обрушится до российских границ и, возможно, дальше. По его словам, отступление российских войск вызовет "эффект пружины": украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию РФ.