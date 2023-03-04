"Если отступимся от Бахмута": Пригожин рассказал об обрушении фронта до границ РФ (видео)

По словам куратора ЧВК "Вагнер", отступление российских войск вызовет "эффект пружины": украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в случае отступления его наемников от Бахмута фронт обрушится до российских границ и, возможно, дальше. Видео с соответствующими словами Пригожина распространили российские Telegram-каналы, передает Фокус.

"Если ЧВК "Вагнер" сейчас откатывается, то в истории происходит следующая ситуация: понятно, что фронт посыпется до российских границ, может и дальше посыпется. В общем, ситуация будет несладкая вообще для всех формирований военизированных, которые защищают интересы России", — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, если ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то это вызовет "эффект пружины": украинские силы со всех сторон прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино (Краснодон) и выйдут на территорию России. Отступление "вагнеровцев" также чревато деоккупацией Крыма и прочими нежелательными для ВС РФ последствиями.

"Поэтому сегодня ЧВК "Вагнер" является цементом, на самой верхушке, то, что стабилизирует и не дает противнику прорваться. Если мы отойдем, мы войдем в историю, как люди, которые сделали основной шаг для проигрыша в войне", — заявил Пригожин.

Бизнесмен также намекнул на то, что Минобороны может пытаться возложить вину за провал на группу наемников, и поэтому не дают им боеприпасов, вооружения и не позволяют пополнять личный состав за счет заключенных.

Напомним, что недавно росСМИ сообщили, что в Крыму с почестями похоронили "вагнеровца", который был осужден на 22 года за то, что сжег человека.

3 марта в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности утверждали, что Пригожин имитирует нахождение в Бахмуте и записывает обращения в тылу.