"Якщо відступимося від Бахмута": Пригожин розповів про обвал фронту до кордонів РФ (відео)

За словами куратора ПВК "Вагнер", відступ російських військ викличе "ефект пружини": українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіне та вийдуть на територію Росії.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт посиплеться до російських кордонів і, можливо, далі. Відео із відповідними словами Пригожина поширили російські Telegram-канали, передає Фокус.

"Якщо ПВК "Вагнер" зараз відкочується, то в історії відбувається наступна ситуація: зрозуміло, що фронт посиплеться до російських кордонів, може й далі посиплеться. Загалом, ситуація буде несолодка взагалі для всіх формувань воєнізованих, які захищають інтереси Росії", — заявив Пригожин.

За словами Пригожина, якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмута, це викличе "ефект пружини": українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої "ЛНР", "зметуть" Луганськ, Сорокіно (Краснодон) і вийдуть на територію Росії. Відступ "вагнерівців" також загрожує деокупацією Криму та іншими небажаними для ЗС РФ наслідками.

"Тому сьогодні ПВК "Вагнер" є цементом на самій верхівці, те, що стабілізує і не дає противнику прорватися. Якщо ми відійдемо, ми увійдемо в історію, як люди, які зробили основний крок для програшу у війні", — заявив Пригожин.

Бізнесмен також натякнув, що у Міноборони можуть намагатися покласти провину за провал на групу найманців, і тому не дають їм боєприпасів, озброєння і не дозволяють поповнювати особовий склад за рахунок ув'язнених.

Нагадаємо, що нещодавно росЗМІ повідомили, що у Криму з почестями поховали "вагнерівця", який був засуджений на 22 роки за те, що спалив людину.

3 березня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки стверджували, що Пригожин імітує перебування у Бахмуті та записує звернення з тилу.