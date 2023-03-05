"Армія з ідеологією": Пригожин розповів, що буде з ПВК "Вагнер" після Бахмута

"Найкращу у світі армію" чекають великі зміни.

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Російський бізнесмен та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів про плани на своє військове формування "після Бахмута". Відео із заявою опублікувала його пресслужба у неділю, 5 березня.

Так, бізнесмен упевнений, що росіяни таки зможуть захопити Бахмут. Після цього вагнерівці "перезавантажуватимуться", а їх чисельність зменшиться. Потім Пригожин сподівається набрати у свою ПВК нових людей із різних російських регіонів.

За словами Пригожина, вагнерівці повинні перетворитися з просто приватної військової компанії та "найкращої у світі армії" на "армію з ідеологією".

"Ця ідеологія — боротьба за справедливість. Тому що іноземні армії, блок НАТО і таке інше — мають ідеї того, що вони борються за демократію. Але, як сказав один з героїв фільму "Турист": "Ви за демократію, а ми за справедливість", — висловився росіянин.

[ + – ] "ПВК "Вагнер" має перетворитися на просто приватну, найкращу у світі, армію, здатну захищати державу, на армію з ідеологією", — заявив Пригожин.

Пригожин наголосив, що сподівається зібрати під крилом свого військового формування дуже велику кількість людей.

При цьому він заявив, що на всі пропозиції з Москви відправити "вагнерівців" у глибокий тил, його бійці жорстко відповідатимуть.

"ПВК "Вагнер" і далі займатиметься захистом нашої країни [РФ], і ПВК "Вагнер" абсолютно начхати, чи хочуть цього в різних інших інстанціях", — уточнив бізнесмен.

Голова ПВК "Вагнер" застеріг, що якщо військове керівництво країни-агресора "жуватиме соплі", то Росія перестане існувати.

"Міністри приходять і йдуть, а російський народ залишається. А ПВК "Вагнер" складається з російського народу", — прокоментував Пригожин, очевидно маючи на увазі свій конфлікт із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, 5 березня Пригожин також заявив, що у разі відступу його найманців від Бахмута фронт обвалиться до російських кордонів і, можливо, далі. За його словами, відступ російських військ викличе "ефект пружини": українські сили з усіх боків прорвуться на територію так званої ЛНР, "зметуть" Луганськ, Сорокіно і вийдуть на територію РФ.