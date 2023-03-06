Падение Бахмута не значит, что Россия изменила ход большой войны, – глава Пентагона

По оценке Ллойда Остина, город в Донецкой области имеет больше символическое, нежели оперативное значение. Наемники из ЧВК "Вагнер" оказались эффективнее сил армии РФ, добавил он.

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Город Бахмут Донецкой области имеет больше символическое, нежели оперативное значение. Такую оценку дал министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Иорданию, сообщил 6 марта американский канал CNBC.

"Я думаю, что это скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное", — сказал Остин, отказавшись делать прогнозы насчет взятия Бахмута российскими захватчиками.

Глава Пентагона уверен, что "падение Бахмута необязательно значит изменение хода боевых действий военными РФ".

Остин сказал, что если украинские силы решат передислоцироваться к западу от Бахмута, это не означает стратегической неудачи, сообщило агентство Reuters.

[ + – ] Украинские военные могли начать ограниченное отступление в восточной части Бахмута Фото: Getty

Американский военный сравнил боевые возможности регулярных войск России и наемников из ЧВК "Вагнер".

"Я бы сказал, что силы "Вагнера" были немного более эффективны, чем российские силы. При этом мы не видели образцовых действий российских войск", — добавил он.

Ожидается, что прибывший в Амман 5 марта глава Пентагона окажет давление на израильских лидеров, чтобы они снизили напряженность на Западном берегу и укрепили связи на переговорах с египетскими лидерами. У США в регионе около 30 000 военнослужащих, они считаются основной силой в борьбе с влиянием Ирана, пишет Reuters.

Обстановка в Бахмуте на 6 марта

Американский Институт изучения войны в сводке за 5 марта писал о возможном ограниченном отступлении ВСУ в восточной части Бахмута. Несмотря на это, украинские военные могут продолжать наносить удары, а российские силы — нести потери.

В частности, на отступление ВСУ с восточного берега реки Бахмутки указывает разрушенный 3 марта железнодорожный мост.

В этот же день издание The Wall Street Journal сообщило об успехах плана ВС РФ в Бахмуте по истощению ВСУ. "Вагнеровцы" продвинулись в центр города с востока и севера, отметили авторы.

Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко 6 марта рассказывал об обстрелах города ВС РФ. По его описанию, ситуация в Бахмуте напоминает ад — его обстреливают из артиллерии, минометов и РСЗО.

Назаренко призывал не верить заявлениям российских пропагандистов об окружении Бахмута, ведь они хотят посеять панику среди украинцев.

Бывший генерал австралийской армии Мик Райан не считает катастрофой отступление ВСУ из Бахмута.